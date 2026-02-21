Nabil Djellit : “Certains joueurs de l’OM ont lâché le club”

La défaite de l’Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Brestois 29 (2-0) a laissé des traces. Dominés dans l’impact et trop friables défensivement, les Marseillais ont encore affiché leurs limites à l’extérieur, concédant deux buts qui ont scellé une soirée frustrante en Bretagne.

Au lendemain de ce revers, le journaliste Nabil Djellit s’est montré particulièrement sévère dans son analyse. “Certains joueurs de l’OM ont lâché le club. Ils ne sont déjà plus là…”, a-t-il estimé, pointant un manque d’investissement criant au vu de la prestation livrée face à Brest. Pour lui, ce résultat dépasse la simple contre-performance : il révèle un malaise plus profond au sein de l’effectif.

Djellit a également insisté sur l’importance du prochain Olympico, qu’il considère comme “le juge de paix de la saison en L1”. Un rendez-vous désormais capital pour un OM fragilisé, qui voit la pression monter après ce nouveau coup d’arrêt.

A lire aussi : OM : Une dirigeante marseillaise pour remplacer Longoria ?