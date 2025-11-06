Nabil Djellit chambre l’OM, tacle une recrue et De Zerbi !

L’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, et la défaite 0-1 face à l’Atalanta Bergame n’a pas échappé aux critiques. Sur son compte X, le journaliste Nabil Djellit a réagi avec son ton habituel, mêlant ironie et lucidité. Derrière un second degré assumé, il a surtout pointé du doigt le niveau de jeu inquiétant de l’équipe de Roberto De Zerbi, tout en moquant les débats récurrents autour de l’arbitrage.

Nabil Djellit ironise sur l’arbitrage et le jeu de l’OM

Dans un message particulièrement remarqué, le journaliste de France Football a écrit : « L’OM est arbitré comme le Real. Un grand d’Europe. C’était un match pour Rabiot… Il reste 4 matches. L’OM doit faire minimum 2 victoires et 1 nul. Sinon fînito… » Avant d’ajouter, sur un ton piquant : « L’OM est sauvé par un arbitrage discutable. Ça évitera de parler du contenu. Très mauvais. Paixao, 35 barres. Je ne l’ai pas vu passer un dribble depuis qu’il est à l’OM. Il a une grosse frappe. Pour le moment c’est tout. »

Très mauvais. Paixao, 35 barres

Paixao, 35 barres. Je ne l’ai pas vu passer un dribble depuis qu’il est l’OM. Il a une grosse frappe. Pour le moment c’est tout. #OMATA — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) November 5, 2025



La formule qui a le plus circulé reste sans doute celle-ci : « Ce n’est pas le De Zerbi ball, mais le désert ball. » Une phrase qui résume à elle seule le sentiment de lassitude qui entoure actuellement le club phocéen.

Une remise en question nécessaire pour De Zerbi

Avec six défaites en quinze matches toutes compétitions confondues, l’OM peine à trouver de la constance. Nabil Djellit souligne d’ailleurs le contraste entre la qualité de l’effectif et les résultats : « Avec un tel effectif, le meilleur de la séquence Pablo Longoria, on est loin du compte. »

Alors que l’OM reste dans la course en Ligue 1, le journaliste prévient qu’il n’y a plus de joker en Ligue des champions : « En L1, l’OM reste dans le coup. Il n’y a quasiment plus de joker en C1. Froidement. »

En somme, derrière l’humour et la provocation, le message est clair : l’OM doit vite retrouver de l’énergie et du contenu dans son jeu. À défaut, les ambitions européennes de De Zerbi et de ses joueurs risquent de s’éteindre plus tôt que prévu.