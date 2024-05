Nabil Djellit voit une belle éclaircie pour l’OM !

Ce week-end, le PSG s’est illustré en gagnant la Coupe de France mais l’OM a eu droit à son titre avec une deuxième Gambardella de son histoire. De bonne augure pour l’avenir du club selon Nabil Djellit !

Nabil Djellit a félicité l’Olympique de Marseille pour son titre en Gambardella obtenu ce samedi face à l’AS Nancy Lorraine. Pour le journaliste, c’est « une belle éclaircie pour le club » !

Bravo aux jeunes de l »#OM. Une belle éclaircie pour le club. pic.twitter.com/ko33dYSX9x — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 25, 2024

L’OM a fait une belle épopée en Europa League cette saison. Malheureusement, les Olympiens sont tombés contre le vainqueur de cette édition 2023/24 : l’Atalanta Bergame. Pour Nabil Djellit, cet échec montre aussi que les Marseillais et les clubs de Ligue 1 en général ont beaucoup de choses à apprendre du club italien.

« La réussite de l’Atalanta, c’est la stabilité autour d’un coach, Gasperini. C’est du trading bien réfléchi (8 saisons consécutives avec des bénéfices. Costaud. Faut envoyer Longoria et quelques dirigeants de la L1 en stage d’observation cet été à Bergame… », a posté le journaliste sur son compte Twitter.

La réussite de l’Atalanta, c’est la stabilité autour d’un coach, Gasperini. C’est du trading bien réfléchi (8 saisons consécutives avec des bénéfices. Costaud). Faut envoyer Longoria et quelques dirigeants de la L1 en stage d’observation cet été à Bergame… #ATAB04 #UELFINAL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 22, 2024

Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission

Sur RMC ce lundi après la fin de la saison de Ligue 1 où l’OM a terminé 8e et donc pas européen, Christophe Dugarry a fait une demande un peu particulière à Pablo Longoria. Selon l’ancien joueur, le président espagnol est le seul responsable de cette saison catastrophique. Il lui réclame donc de quitter le navire !

« On a vu toute la saison que cette équipe était moyenne, mais une nouvelle fois, qui a choisi ces joueurs ? (…) On se pose la question sur les joueurs, mais j’ai envie de me poser la question sur le président. Qu’il vienne avec toutes ses responsabilités, qu’il rende sa chemise et pose sa démission. Peut-être que l’actionnaire ne l’acceptera pas, mais à travers sa démission posée, il montrera qu’il la totale responsabilité de ce qui s’est passé. C’est lui le seul et unique responsable »