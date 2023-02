Nantes – OM (0-2) : Trois points et un BIJOUX d’Ounahi !

L’Olympique de Marseille s’impose face au FC Nantes ce samedi à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Sans être brillants, les marseillais remportent une victoire précieuse avec à la clé un but magnifique de sa recrue hivernal Ounahi !

Nantes 0 2 OM 58′ João Victor (csc) 92′ Ounahi

Le onze de l’OM face à Nantes : 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢𝗦𝗜𝗧𝗜𝗢𝗡 ⚔️🔥 Notre XI de départ pour affronter Nantes.📝 Coup d’envoi dans moins d’une heure ⌛️ #FCNOM pic.twitter.com/NT0og97Yq9 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 1, 2023 Lopes Mbemba – Gigot – Balerdi Tavares – Rongier – Veretout – Kolašinac Under – Malinovskyi Sánchez

Le match

Les olympiens maîtrisent l’entame de la rencontre sans pour autant se montrer vraiment dangereux. L’OM monopolise le ballon mais ne trouve pas de position de frappe. Sur un coup franc de 25 mètres Malinovskiy rate le cadre (29′). Lancé dans la profondeur l’Ukrainien se présente dans la surface mais voit sa frappe puissante contrée (32′). Pas grand choses de plus en première période pour les marseillais.

De retour des vestiaires, c’est Jordan Veretout qui rate d’abord une énorme occasion de but (53′). Marseille va finalement ouvrir la marque de manière assez heureuse. Suite à une percussion de Tavarez plein axe qui sert parfaitement Under dans la surface, Joao Victor va inscrire un but contre son camp en essayant de prendre le ballon dans les pieds du turc (58′, 0-1)

Au fil des minutes nantes tente de pousser pour égaliser. Sur un contre rapide, Clauss est tout proche de réaliser le break d’un magnifique lob qui passe juste à côté des buts de Lafont (83′). Dans les dernières minutes Pau Lopez réalise une parade décisive sur une tête de Guessand (90′). Dans la foulée Ounahi inscrit un but sompteux dans les toutes dernières minutes de la rencontre (0-2)

Azzedine Ounahi, je crois que c’est un but de ce qu’on appelle un joueur qui pue le football.

pic.twitter.com/FTL9TXmrKV — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 1, 2023

L’Olympique de Marseille remporte ainsi trois points précieux dans la course au podium.