Nantes – OM : à quelle heure, sur quelle chaîne voir le match qui peut tout relancer… ou tout faire basculer

L’Olympique de Marseille joue très gros ce samedi à Nantes. À trois journées de la fin du championnat, l’OM n’a plus aucune marge après son nul frustrant contre Nice (1-1) au Vélodrome. Sortis du top 4 et désormais sous pression, les Marseillais doivent impérativement gagner leurs trois derniers matches pour continuer à croire à une qualification européenne, même s’ils ne sont plus totalement maîtres de leur destin.

En ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le FC Nantes reçoit l’OM dans un duel sous haute tension entre deux clubs dos au mur. D’un côté, les Canaris jouent leur survie dans l’élite. De l’autre, Marseille tente de sauver sa fin de saison.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Nantes – OM ?

Le match entre le FC Nantes et l’Olympique de Marseille se disputera ce samedi 2 mai 2026 à 15h00.

La rencontre sera diffusée en direct sur Ligue 1+, pour les abonnés.

Un rendez-vous capital pour deux équipes en urgence de points.

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Nantes joue sa survie, l’OM son avenir européen

Le contexte est brûlant des deux côtés. Nantes aborde cette rencontre en position de relégable, avec cinq points de retard sur Auxerre, barragiste. Les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont plus le droit à l’erreur dans la course au maintien.

Marseille, lui, joue une autre forme de survie. Sixième de Ligue 1, l’OM n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches et a vu Lille et Lyon prendre de l’avance. Une nouvelle contre-performance compliquerait encore un peu plus la mission européenne.

Un OM diminué avant ce déplacement

Habib Beye devra encore composer avec plusieurs absences importantes. CJ Egan-Riley, Geoffrey Kondogbia et Bilal Nadir sont forfaits pour ce déplacement, comme l’a confirmé le point médical communiqué par l’OM.

Amine Gouiri et Igor Paixão restent incertains et leur situation sera tranchée au dernier moment. En revanche, Hamed Junior Traoré effectue son retour dans le groupe.

Autre fait marquant : Himad Abdelli n’a pas été convoqué.

À cela s’ajoutent deux suspensions importantes : Benjamin Pavard et Timothy Weah manqueront ce rendez-vous après avoir été avertis lors du dernier match.

Les compositions probables

Nantes : Lopes – Guilbert, Youssif, Cozza, Machado – Sissoko, Lepenant – Kaba, Abline, Leroux – Ganago.

OM : Rulli – Nnadi, Balerdi, Medina, Emerson – Vermeeren, Højbjerg, Timber – Traoré, Greenwood, Aubameyang.