Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Le Napoli aurait identifié Mamadou Coulibaly comme une cible pour son prochain mercato hivernal. Le milieu de l’AS Monaco pourrait faire l’objet d’une opération estimée à 30 M€ par le club italien.

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Le Napoli traverse une première partie de saison 2026-2027 compliquée. Champion d’Italie en 2025 puis vice-champion la saison dernière, le club de Massimiliano Allegri occupe la dixième place du classement. Dans ce contexte, l’entraîneur est contesté et la direction travaille malgré tout sur le recrutement hivernal, notamment pour renforcer un entrejeu vieillissant.

Le Napoli suit de près Mamadou Coulibaly

Selon La Gazzetta dello Sport, le club napolitain souhaite densifier son milieu de terrain et préparer l’avenir. Le secteur compte plusieurs joueurs trentenaires, parmi lesquels Stanislav Lobotka, 31 ans, Franck Anguissa, 30 ans, et Kevin De Bruyne, 35 ans. Dans cette logique de rajeunissement, le Napoli aurait ciblé Mamadou Coulibaly↗. Âgé de 22 ans, le milieu français a été promu en équipe première de l’AS Monaco l’année dernière. Il s’est récemment distingué lors du match nul concédé face au Mans (1-1), même s’il pourrait également être sanctionné pour sa célébration polémique en Sarthe.

Un dossier estimé à 30 M€

Coulibaly reste apprécié par Filipe Luís et dispose d’un contrat courant jusqu’en 2028. La direction monégasque devra donc se positionner si le Napoli confirme son intérêt dès cet hiver, alors que l’opération est estimée à 30 M€ par le quotidien italien. Le club italien ne suivrait pas uniquement le jeune Monégasque. Lamine Camara, très convoité et proche de rejoindre Chelsea l’été dernier dans le cadre↗ d’un transfert de 55 M€, plairait également aux Partenopei. Son dossier s’annonce toutefois plus coûteux pour Naples.