Mercato concurrents OM : L’AS Monaco laisse filer cet ancien cadre pour moins de 10M€ ?

Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). Arrivé en 2020 à l’AS Monaco, le latéral droit brésilien Caio Henrique est annoncé partant à chaque mercato estival. Cette fois-ci cela semble être bien plus concret.

Chaque année, Caio Henrique est annoncé dans un autre club mais, au final, il reste. Longtemps envoyé au FC Barcelone ces dernières années, l’international brésilien (5 sélections) pourrait voir son avenir s’écrire ailleurs.

Caio Henrique, un cadre de l’effectif monégasque

Cette fois-ci cela semble plus concret que les années précédentes. Arrivé à l’été 2020 en provenance de l’Atletico de Madrid, Henrique s’est imposé comme une référence à son poste en Ligue 1.

Régulier, adroit de son pied droit et endurant, il fait partie intégrante de l’animation offensive de l’AS Monaco depuis maintenant cinq saisons. Des performances qui l’ont mené à porter le maillot de la sélection brésilienne à cinq reprises.

Malheureusement, sa dernière saison a été un petit peu en-dessous avec 34 matchs et seulement 2 passes décisives toutes compétitions confondues. A un an de la fin de son contrat, il semble que la page entre le club monégasque et le latéral devrait se tourner.

Un accord trouvé avec l’Ajax Amsterdam

Ces dernières années, Caio Henrique était annoncé chaque été du côté du FC Barcelone. Cette fois-ci, c’est un club tout aussi historique mais qui a perdu de sa superbe qui devrait le recruter. Selon Foot Mercato, l’Ajax Amsterdam aurait décidé de signer le Brésilien de 28 ans.

Le média affirme que l’Ajax devrait passer à l’action très prochainement. Les deux clubs auraient déjà trouvé un accord autour d’un transfert estimé à 9 ou 10 millions d’euros à l’ASM. Quelques détails restent à régler avec le joueur mais Caio Henrique aurait validé son départ en Eredivisie selon Foot Mercato.

Une page se tourne pour le Brésilien

Après six années sur le Rocher (211 matchs toutes compétitions confondues, 3 buts et 41 passes décisives), un nouveau chapitre s’ouvre pour l’international brésilien qui serait aussi suivi par Flamengo comme l’indique Foot Mercato.

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Une page se tourne à Monaco avec le départ d’un joueur marquant des dernières années monégasques.

Clarence Maillefaud