Ndiaye, c’est fait ! Amavi prêté? Soglo la révélation… Les 3 infos OM de ce dimanche !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce dimanche : Ndiaye, c’est fait ! Amavi prêté? Soglo la révélation…

Mercato OM : RMC annonce une première somme pour Ndiaye !

C’est fait ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Sheffield pour Iliman Ndiaye ! RMC Sport confirme et apporte une précision sur la somme !

L’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée d’Iliman Ndiaye ! Le club a trouvé un accord avec Sheffield et le joueur pour un contrat allant jusqu’en 2028. Seulement, Fabrizio Romano n’avait pas communiqué la somme du transfert dans son tweet. RMC Sport affirme de son côté que l’OM devra débourser environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais.

⚪🔵 Iliman Ndiaye à l’OM, c’est fait ! 🤝 Un accord a été trouvé entre l’OM et Sheffield sur un transfert autour de 15 millions d’euros. L’international sénégalais va signer un contrat de 5 ans. Visite médicale ce lundi à Marseille. — RMC Sport (@RMCsport) July 30, 2023

Iliman Ndiaye, un jeu plus basé sur l’esquive techniquement

Patrick Juillard interviewé par FCM « C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre « joueur de rupture » le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants. Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement. Sur le Championship il a fait un « double-double » cette saison. Ce sont un peu des stats à la Ryad Mahrez à Leicester, même si c’est moins un ailier qui repique. Il peu aussi jouer derrière un attaquant, ça va bien avec un schéma que prévoit Marcelino, c’est-à-dire avec deux axiaux en attaque, lui ça serait plus un deuxième attaquant un peu plus déroché ou un meneur offensif, un trequartista comme disent les Italiens. On a tendance à penser quand on pense au Sénégal à des dribbleurs physiques, lui il a un profil plus fin. Il a plus d’influence dans sa manière de jouer. Il s’est imposé comme un joueur dominant du Championship, ses performances ne sont pas un feu de paille qui a duré trois mois et sur lequel on s’est emballés, c’est vraiment sur la durée. Il est intelligent dans le collectif, ile ne dribble pas pour la galerie, il sait faire des différences mais pour l’équipe.

OM : Soglo, cette révélation qui a des airs d’une légende de Chelsea !

D’après Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea, Emran Soglo peut évoluer au poste de latéral gauche. Il lui rappellerait une légende des Blues…

L’Olympique de Marseille laisse un peu plus de place aux jeunes joueurs lors de ces matchs amicaux. Mughe et Soglo ont été les deux joueurs les plus en vue lors de cette phase de préparation. Le latéral gauche a impressionné par sa vitesse et sa technique. La Provence a questionné Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens à Chelsea qui a connu Soglo lorsqu’il était plus jeune.

Il me rappelle un peu Ashley Cole

« Sur le terrain, c’est un gamin qui dénotait par sa vivacité, sa capacité à répéter les efforts. Il courait partout, explique Christophe Lollichon à La Provence. Il faisait la différence par sa technique, la qualité de son pied gauche qui est clinique. Il a connu une progression assez linéaire. Emran a beaucoup de volume et techniquement, il est doué. Je ne suis pas étonné de le voir sur le flanc gauche. Il me rappelle un peu Ashley Cole. Gestuellement, il est très au-dessus de la moyenne

Une préparation qui porte ses fruits

Recruté comme d’autres joueurs à la porte du monde professionnel, Emran Soglo pourrait être la première vraie réussite du projet de post-formation marseillais, initié par Pablo Longoria. Cet été, l‘OM a réalisé un gros nettoyage au sein de son centre de formation mais contrairement aux Gebreyesus et autres joueurs arrivés pour finir leur formation en Provence, Soglo est resté. Le club phocéen semble donc lui faire confiance et Marcelino aussi.

Depuis le match face au Nîmes Olympique, Emran Soglo n’a plus quitté son couloir gauche. Toujours en attente du retour de convalescence de Renan Lodi, Marcelino a décidé de faire confiance à sa pépite de 18 ans lors des deux autres matchs de préparation. Très juste dans ses choix et intéressant balle au pied, Soglo pourrait avoir gagné sa place dans l’effectif.

Selon L’Équipe, Marcelino et Pablo Longoria pourraient même revoir leurs plans de mercato afin de laisser sa chance au jeune anglais. Pour le board marseillais, la mission initiale était d’aller recruter deux latéraux (droit et gauche), mais désormais, l’objectif serait d’en trouver un, capable d’assurer des deux côtés, pour laisser un peu de place au néo-latéral marseillais. Ce joueur pourrait être Joakim Maehle, le danois ultra polyvalent de 26 ans a tapé dans l’œil de Longoria mais les négociations avec l’Atalanta s’annoncent difficiles.

Mercato OM : Un lofteur prêté en Ligue 1?

L’Olympique de Marseille a mis de côté plusieurs joueurs cet été après leurs retours de prêt. Jordan Amavi pourrait rebondir en Ligue 1, mais sous la forme d’un prêt.

En contrat jusqu’en juin 2025, Jordan Amavi ne semble vraiment pas être dans les plans du coach Marcelino. Le latéral gauche a même été placé dans le loft avec plusieurs autres joueurs qui ne seront pas conservés par l’OM comme l’a affirmé Javier Ribalta en conférence de presse.

Amavi pourrait être prêté en Ligue 1?

Foot Mercato a fait le point sur les joueurs qui sont en vente par l’Olympique de Marseille. Le dossier Jordan Amavi a forcément été évoqué. L’ancien joueur de l’OGC Nice pourrait rebondir dans un club de Ligue 1 ! Seulement, cela ne sera pas sous la forme d’une vente mais seulement d’un prêt.

Pour le moment, l’identité du club n’a pas encore filtré. Dernièrement, le FC Nantes aurait approché l’OM pour récupérer Jordan Amavi mais il n’était pas la priorité à ce poste.

Que va-t-ton faire avec Amavi? Franchement ça va être compliqué

Mis à l’écart par Igor Tudor puis prêtés en Espagne, en début de saison dernière, Pol Lirola et Jordan Amavi reviendront à Marseille cet été. L’arrivée de Marcelino à l’OM et donc d’un nouveau schéma de jeu fait s’interroger les observateurs quant à une possibilité de réintégrer les deux joueurs dans le groupe phocéen.

Dans l’émission Débat Foot Marseille, Jean Charles de Bono s’est exprimé sur le cas Amavi : » J’y croyais quand il était à Nice, il y a quelques années en arrière, où je le trouvais très bon. Après j’ai eu beaucoup de doutes et puis je me dis, que faire du neuf avec du vieux c’est quand même compliqué. J’y crois toujours, parce que je trouve qu’il a d’énormes qualités, le problème, c’est qu’il n’arrive plus à les exprimer sur le terrain. La difficulté est là, que va-t-ton faire avec Amavi, franchement ça va être compliqué. »