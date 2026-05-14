Netflix, Knysna, journal intime : Raymond Domenech se dit “trahi” après le documentaire choc pour “remuer la merde” !

Le documentaire Netflix consacré au fiasco de Knysna continue de provoquer de fortes réactions dans le football français. Au centre des débats, Raymond Domenech a dénoncé un film “à charge” après la diffusion d’extraits de son journal intime et plusieurs séquences revenant sur la crise de la Coupe du Monde 2010. L’ancien sélectionneur des Bleus affirme aujourd’hui se sentir “meurtri et trahi”.

Alors que Didier Deschamps doit annoncer sa liste pour la Coupe du Monde 2026, l’actualité autour de l’équipe de France est largement dominée par la sortie du documentaire Netflix Le bus, les Bleus en grève. Le programme revient sur le conflit interne qui avait secoué les Bleus durant le Mondial 2010 en Afrique du Sud, marqué par la célèbre grève de Knysna.

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Plusieurs anciens internationaux, dont Patrice Evra, William Gallas et Bacary Sagna, participent au documentaire aux côtés de l’ancien chef de presse des Bleus, François Manardo. Mais ce sont surtout les révélations autour du journal intime de Raymond Domenech qui ont relancé les tensions autour de cet épisode majeur du football français.

Des passages très durs sur plusieurs anciens Bleus

Dans plusieurs extraits dévoilés par Netflix, Raymond Domenech critique ouvertement certains cadres de l’équipe de France de l’époque. Concernant Thierry Henry, l’ancien sélectionneur écrit notamment : “Thierry Henry est né le 17 août. Lion banal : il se regarde le nombril”. Des remarques sévères visent également William Gallas, Yoann Gourcuff et Nicolas Anelka.

Le documentaire évoque aussi la question de la “taupe” ayant contribué à la fuite des tensions internes dans les médias pendant la compétition. Selon Raymond Domenech, Franck Ribéry aurait involontairement alimenté les révélations autour du clash avec Nicolas Anelka. L’ancien joueur du Bayern Munich a rapidement répondu sur son compte X : “Mamma Mia Domenech, je t’aime beaucoup. Juste… je garde la vraie histoire pour plus tard. Allez ciao bello.”

Raymond Domenech dénonce un documentaire “totalement à charge”

Très critique envers le résultat final, Raymond Domenech a publié un long message sur X après la diffusion du documentaire. L’ancien sélectionneur estime que la production n’a pas respecté l’équilibre éditorial promis au départ.

“16 ans après, cela devait être le documentaire de l’explication, de la réflexion et de l’analyse posée. Ce fut un réquisitoire extraordinairement violent contre ma personne”, écrit-il. Il ajoute également : “Cela devait être un documentaire de bonne tenue où chaque version serait présentée équitablement. Ce fut un film totalement à charge et d’une partialité nauséabonde.”

L’ancien sélectionneur reproche aussi à Netflix et aux réalisateurs l’utilisation de certains extraits de son journal intime dans une logique qu’il juge sensationnaliste. “Choisissez les extraits les plus croustillants, coupez, montez, arrangez et vous aurez un film sensationnaliste qui n’a d’autre vocation que celle de remuer la merde pour faire de l’audimat”, affirme-t-il encore.

Enfin, Raymond Domenech assure avoir demandé un droit de regard sur le documentaire avant d’accepter d’y participer. Selon lui, cet engagement n’aurait pas été respecté. Seize ans après le fiasco de Knysna, la crise de la Coupe du Monde 2010 continue donc de raviver les fractures autour de l’ancienne génération des Bleus.