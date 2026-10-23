Montpellier veut conserver Simon Ngapandouetnbu, Bruno Genesio pourrait réduire ses expérimentations après la défaite européenne et Valentin Rongier raconte une séparation douloureuse avec Marseille. Trois dossiers distincts ont animé l’actualité olympienne ce vendredi 23 octobre : l’avenir d’un gardien formé au club, les choix sportifs du coach et les confidences d’un ancien capitaine.

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1. Montpellier veut prolonger Ngapandouetnbu, un retour à l’OM reste incertain

Parti de Marseille à l’été 2025, Simon Ngapandouetnbu s’est installé comme titulaire à Montpellier. Le gardien camerounais a réalisé six clean sheets lors des neuf premières journées de Ligue 2. Ses performances ont changé sa place dans le projet héraultais : le MHSC souhaite désormais le prolonger, alors que son contrat courrait déjà jusqu’en juin 2028. Selon les informations rapportées dans notre article, une remontée de Montpellier en Ligue 1 pourrait renforcer la position du club pour conserver son portier. Le joueur bénéficie d’un temps de jeu régulier et de responsabilités qu’il n’avait pas à Marseille. Le projet sportif héraultais constitue donc un élément important du dossier.

L’OM disposerait d’un mécanisme de priorité ou d’une clause de rachat, mais son fonctionnement et son montant ne sont pas détaillés. Mohamed Toubache-Ter, dont les propos sont relayés par But! Football Club, souligne la volonté montpelliéraine :

« Montpellier désire le prolonger »

Il lie également une éventuelle opération aux moyens financiers marseillais. À ce stade, ces éléments ne permettent donc pas de présenter le retour du gardien comme acquis pour 2027. Lire l’article complet sur Ngapandouetnbu et Montpellier.↗

2. Genesio pourrait resserrer ses choix après le revers à Sturm Graz

La troisième défaite de l’OM en Ligue Europa laisse des traces dans la réflexion sportive. Après le déplacement en Autriche, Bruno Genesio a assumé sa rotation en expliquant qu’une saison ne pouvait pas se disputer avec seulement treize ou quatorze joueurs. L’entraîneur veut maintenir l’ensemble de son groupe concerné, dans un effectif qui comporte aussi plusieurs jeunes à accompagner. Selon RMC Sport, dont notre article reprend les informations, certaines prestations pourraient néanmoins peser sur les prochaines compositions. Angel Gomes apparaît parmi les joueurs les plus en difficulté, tandis que Neal Maupay conserve la confiance du staff notamment grâce à son engagement. Plusieurs éléments expérimentés ont également déçu lors de la rencontre européenne.

Le technicien évite de désigner publiquement les responsables, mais cela n’exclut pas des décisions internes. Le précédent de Faris Moumbagna, envoyé avec la réserve pour retrouver un niveau physique adéquat après l’Olympiakos, figure parmi les exemples évoqués. Les réceptions du Havre puis de Toulouse pourraient permettre au staff de dégager une équipe plus stable. Il s’agit toutefois d’une perspective sportive : aucune composition définitive n’est annoncée. Lire l’article complet sur les choix de Genesio.↗

3. Rongier reste marqué par la façon dont son aventure marseillaise s’est terminée

Valentin Rongier a changé de club, mais son départ de Marseille demeure un souvenir douloureux. Dans des déclarations relayées par Le Parisien, le milieu du Stade Rennais revient surtout sur les circonstances de la séparation. Il explique que la manière dont son aventure olympienne s’est achevée lui a fait mal. L’ancien capitaine insiste en parallèle sur la reconnaissance des supporters marseillais. Il considère que le public a pu mesurer son investissement, avec ses qualités et ses limites. Ce lien garde une place essentielle dans le regard qu’il porte sur ses années à l’OM, au-delà de la fin de son passage au club.

Rongier évoque également la dureté du football professionnel et la rapidité avec laquelle les situations peuvent changer. Il compare les joueurs à des intermittents du spectacle, attendus sur leurs performances et leur capacité à procurer du plaisir. Ses confidences éclairent ainsi son vécu personnel de la séparation, sans effacer l’attachement qu’il conserve au public marseillais. Lire l’article complet sur les confidences de Rongier.↗