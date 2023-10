Nice – OM (1-0) : Carton rouge, blessés, défaite… sale soirée pour Marseille !

L’Olympique de Marseille devait lancer sa saison sous l’impulsion de Gattuso. Les olympiens dominent ce début de match avec plus d’envie et d’intensité. Le pressing est haut. Il n’y a pas d’occasions franches des deux côtés, Harit est très surveillé, Dante et Boga écope d’un carton jaune pour des fautes sur le meneur de jeu olympien. L’OM pense ouvrir le score suite à une magnifique ouverture de Mbemba, Sarr contrôle et pense marque d’un tir entre les jambes, mais il est hors jeu (25′). Chancel Mbemba est solide dans ses duels. Juste avant la mitemps, Nice profite d’une défense hésitante de l’OM, Moffi frappe, juste à côté (40′). Nice pousse plus lors de cette fin de mitemps, mais cela n’est pas assez prècis. 0-0 à la mitemps.

Murillo remplace Clauss a priori blessé. Nice va chercher plus haut dès ce début de seconde période, l’OM tente de sortir le ballon de dérriére et s’expose. Mais s’offre aussi une possiblité, Aubameyang trouve parfaitement Sarr qui rate son contrôle de la poitrine (53′). Ounahi plutôt transparent est remplacé par Veretout (56′). Décalé sur le côté droit, Sarr frappe en force mais ce n’est pas cadré (60′). Harit est trouvé dans la surface, sa tête est bien placé mais Bulka est impeccable, Sarr était là pour le second ballon mais il était hors jeu (62′). Nice joue plus haut, Aubameyang est trouvé dans la profondeur, le contrôle est bon mais la frappe n’est pas maitrisée et touche la base du poteau, l’OM aurait dû ouvrir le score (74′). Balerdi prend un jaune pour s’être chauffé avec Guessand. Il prend un second carton jaune quelques minutes après pour une faute à la limite de la surface à droite. Guessand marque de la tête sur le coup franc (1-0 / 79′). L’OM tente de pousser à 10 contre 11, Veretout envoie des ballons par dessus, Sarr rate un contrôle dans la surface. Plus tard, Ndiaye contrôle parfaitement, il feinte le défenseur mais ne trouve pas le cadre (90′).