Nice-OM (1-0): Le gros coup de gueule de Gattuso !

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à dix en fin de partie à la suite d’une faute de Leonardo Balerdi (78e), les Olympiens concèdent leur troisième défaite en championnat. Gennaro Gattuso a vivement critiqué l’arbitrage sur l’action du but encaissé au micro de Canal +.

« Il faudrait demander au 4e arbitre pourquoi le changement n’a pas eu lieu. Je me suis fâché. Le quatrième a dit non. Pour des protège tibias, c’est certainement la raison , a-t-il déploré au micro de Canal+. Oui, c’est dommage. Mais pour gagner des matches il faut marquer des buts. Globalement, c’était une bonne performance. La faute n’est pas à attribuer à Balerdi, mais c’est à nous tous. C’était un match intéressant mais il faut revoir des détails. On a eu le contrôle, on a eu des occasions et je suis content du jeu. On méritait mieux. On va travailler et on va récupérer. On a eu la bonne attitude, notamment à dix. Il faut continuer à essayer », a ajouté Gattuso.