Nice-OM (1-0): « On a bien joué, Nice a marqué sur sa seule occasion »

L’Olympique de Marseille s’est incliné 1-0 sur la pelouse de Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. Réduits à dix en fin de partie à la suite d’une faute de Leonardo Balerdi (78e), les Olympiens concèdent leur troisième défaite en championnat. Malgré sa frustration, Chancel Mbemba est resté positif au micro de Laurent Paganelli.

L’OM s’est incliné 1-0 à Nice lors de la 9e journée de Ligue 1. En infériorité numérique après l’expulsion de Leonardo Balerdi (78e), les hommes de Gennaro Gattuso concèdent un troisième revers en championnat. Malgré sa frustration, Chancel Mbemba est resté positif au micro de Laurent Paganelli.

A LIRE AUSSI: Nice – OM (1-0) : Carton rouge, blessés, défaite… sale soirée pour Marseille !

« On est très déçu. On a travaillé pour gagner ce match »

« On est très déçu. On a travaillé pour gagner ce match. On a bien joué, c’est dommage. L’équipe a manqué de réalisme. Ça fait mal mais on va continuer à travailler, a affirmé le défenseur de l’OM. La blessure de Lopez et le carton rouge de Leo sont des coups durs. On a tenu mais Nice a marqué sur sa seule occasion. On a montré de bonne chose sur le terrain malgré notre infériorité numérique« , a ajouté Mbemba.