Nice OM (2-0) : Marseille ne répond plus !

L’Olympique de Marseille s’incline (2-0) face à Nice ce dimanche soir à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1. Après 2 matches nuls, les hommes de De Zerbi s’inclinent et ne profitent pas des faux pas de Lyon, Lille et Paris. Le niveau de jeu des olympiens a été médiocre.

Le onze de départ de l’OM

Rulli

Murillo, Balerdi, Brassier

Henrique, Rongier, Hojbjerg, Merlin

Greeenwood, Rabiot

Maupay

Le Match :

De Zerbi a décidé de laisser Brassier dans le onze de départ, Merlin, Rongier et Murillo font leur retour. Lors de la première mi-temps de ce derby entre l’OGC Nice et l’OM, le match a été très disputé, avec une domination marseillaise en termes de possession (65% contre 35% pour Nice). Les Niçois ont ouvert le score dès la 9e minute grâce à un but d’Evann Guessand, qui a parfaitement profité d’une triple erreur de Brassier pour se retrouver seul face à Rulli et marquer d’un piqué. Les Phocéens ont réagi avec plusieurs occasions, notamment un tir de Rongier repoussé en corner par Bulka et une frappe de Maupay qui n’a pas pu surprendre le gardien niçois (18’).