Nice – OM : La conférence de presse de De Zerbi résumée en 5 points !

Avant le déplacement à Nice ce dimanche pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, Roberto De zerbi était présent en conférence de presse ce vendredi. Départ de Koné, remplacement de Wahi, Arbitrage… Voici le résumé en 5 points!

Lors de sa conférence de presse, Roberto De Zerbi a abordé plusieurs sujets importants avant le déplacement de l’OM à Nice. Voici les principaux points à retenir :

Départ de Koné : De Zerbi a confirmé que Koné était sur le départ, expliquant que l’attaquant n’avait pas montré suffisamment d’efforts pour s’intégrer au projet du club, malgré la concurrence. Il a ajouté que Meité souffrait d’un problème intestinal et que Kondogbia était encore blessé.

Remplacement de Wahi : Le coach a assuré qu’un attaquant viendrait si Wahi partait, soulignant que même si les recrutements en hiver sont complexes, un joueur de qualité arriverait pour combler ce vide. « Nous sommes l’OM, nous devons avoir un attaquant fort », a-t-il affirmé.

Suivi médical et blessures : Concernant les absents, Rongier et Murillo seront présents dimanche contre Nice, après une période de repos. De Zerbi a évoqué les défis de la gestion des blessures, notamment avec le cas de Kondogbia, qui a fait une rechute il y a 10 jours.

🎙️ « Je ne comprends pas non plus l’expulsion d’Harit face au PSG »#DeZerbi : « Nice peut être tranquille. On ne veut pas de cadeaux. S’ils ont le temps de faire des communiqués… On se concentre sur nous. Les polémiques ? Ce sont juste des faits, je ne sais pas si on peut parler… pic.twitter.com/IKxZggg4xq

— Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 24, 2025