Nice–OM : Mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Le derby du Sud entre l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, prévu le vendredi 21 novembre à l’Allianz Riviera pour le compte de la 13ᵉ journée de Ligue 1, se jouera une nouvelle fois sans les supporters marseillais.

A lire aussi : OM : De Zerbi prend une nouvelle balle perdue par ce consultant RMC !

La préfecture des Alpes-Maritimes a pris, le 6 novembre dernier, un arrêté interdisant la présence de tout supporter marseillais à Nice. Cette mesure, devenue récurrente ces dernières saisons, s’appuie sur des motifs de sécurité publique. Le texte évoque notamment « le caractère répété d’événements graves » lors des précédentes confrontations entre les deux clubs, ainsi que « la rivalité permanente et violente opposant les supporters ultras ».

Des incidents à répétition ces dernières saisons

Cette décision intervient dans un contexte tendu entre les deux camps. La saison dernière, la rencontre à Nice avait été marquée par des chants homophobes et sexistes, ainsi que par des banderoles insultantes envers Marseille. Ces débordements avaient valu à la tribune sud de l’Allianz Riviera trois matchs de suspension.

Vers un arrêté ministériel complémentaire

Comme souvent dans ce type de situation, le ministère de l’Intérieur devrait, dans les prochains jours, officialiser l’interdiction de déplacement pour les supporters marseillais. Ceux-ci ne pourront donc pas accéder au stade ni circuler dans un périmètre défini autour du centre-ville niçois.

Ce nouveau huis clos partiel s’ajoute à une longue série d’interdictions entre les deux clubs rivaux du Sud, dont la rivalité continue d’alimenter les tensions sur et en dehors du terrain.