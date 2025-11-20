Nice – OM : On connait l’arbitre…

À deux jours du déplacement de l’Olympique de Marseille à Nice, la LFP a dévoilé l’identité de l’arbitre qui dirigera ce derby du Sud, premier rendez-vous officiel des Marseillais après la trêve internationale. Et surprise : Jérémie Pignard retrouvera l’OM pour la troisième fois cette saison, après deux rencontres marquantes.

La LFP a donc confié la rencontre à Jérémie Pignard, un arbitre déjà familier du club marseillais. Il avait officié lors de l’ouverture de la saison à Rennes – conclue par une défaite de l’OM – ainsi que lors du spectaculaire succès renversant à Strasbourg. Deux matchs aux scénarios contrastés qui ajoutent un certain relief à cette nouvelle désignation.

Alors que l’OM doit impérativement réussir sa reprise pour rester au contact du haut de tableau, ce choix arbitral attire forcément l’attention, d’autant que le match à Nice s’annonce dense, engagé et historiquement difficile pour les Olympiens.

A lire aussi : Ligue 1 : un gouffre abyssale ? Les chiffres secrets de l’IPTV enfin révélés

Une équipe arbitrale pleinement mobilisée

Pour ce Nice–OM programmé vendredi à 20h45 à l’Allianz Riviera, Jérémie Pignard sera accompagné d’Aurélien Drouet et Erwan Finjean comme arbitres assistants. Guillaume Paradis occupera le rôle de quatrième arbitre. À la vidéo, Nicolas Rainville et Yohann Rouinsard auront la mission de superviser l’ensemble des situations litigieuses.

Une configuration complète pour un match où chaque détail comptera, tant les écarts sont minimes entre les deux équipes depuis le début de saison.

Une reprise déjà scrutée de près

Entre le retour des internationaux, l’enchaînement des matchs à venir et un déplacement périlleux chez un concurrent direct, l’OM sait que cette reprise de la Ligue 1 peut peser lourd dans la dynamique des semaines à venir. La désignation arbitrale intervient donc dans un contexte particulièrement scruté par les supporters comme par les observateurs.

A lire aussi : Ligue 1 : un gouffre abyssale ? Les chiffres secrets de l’IPTV enfin révélés