Ligue 1 : un gouffre abyssale ? Les chiffres secrets de l’IPTV enfin révélés

Une enquête réalisée pour DAZN révèle l’impact colossal du piratage IPTV sur le football français. Les diffuseurs et les clubs perdraient près de 400 millions d’euros par an, un montant équivalent à la valeur des droits TV de la Ligue 1 lors du passage de la plateforme britannique. Une alerte majeure pour un écosystème déjà fragilisé.

Selon l’expert Philippe Dewost, environ 8 millions de boîtiers IPTV frauduleux circulent actuellement en France. Ce chiffre pourrait grimper à 9 millions d’ici la fin de l’année, porté par des ventes particulièrement fortes à l’approche des fêtes. Au prix moyen de 50 euros par an, ce marché parallèle génère près de 400 millions d’euros, totalement soustraits aux diffuseurs légaux.

Un marché pirate massif qui siphonne les revenus des clubs

Ce système repose sur des réseaux sophistiqués, internationaux, et extrêmement difficiles à démanteler. Les flux TV, souvent issus de chaînes sportives, sont capturés, réencodés puis distribués via des serveurs disséminés partout dans le monde. Malgré quelques victoires judiciaires, la LFP et l’Arcom restent largement dépassées par l’ampleur du phénomène.

Les conséquences sont directes pour les clubs, qui dépendent fortement des droits TV pour équilibrer leurs budgets. Moins d’abonnés aux offres officielles signifie moins de revenus redistribués. DAZN avait d’ailleurs régulièrement pointé du doigt le piratage pour expliquer ses faibles résultats et son retrait rapide du marché français.

Aujourd’hui, LFP Media vise les 2,25 millions d’abonnés pour sa chaîne Ligue1+ d’ici la quatrième saison, mais la progression est fortement freinée par la prolifération des offres illégales.

Le football français doit désormais faire face à un défi économique majeur : endiguer un piratage devenu massif, structuré et extrêmement lucratif. Un enjeu vital pour préserver la compétitivité des clubs et la stabilité du modèle économique de la Ligue 1.

