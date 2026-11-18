Tochukwu Nnadi a complètement changé de statut à l’OM et sa situation pourrait être réévaluée avant le mercato hivernal. Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia restent les deux joueurs les moins bien notés de l’effectif, tandis que Luis Henrique connaît une forte baisse de temps de jeu à l’Inter Milan.

Voir sur YouTube

Après cinq victoires consécutives en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a retrouvé une dynamique positive sous les ordres de Bruno Genesio. Cette amélioration collective ne concerne toutefois pas tous les joueurs de la même manière, avec plusieurs trajectoires individuelles très différentes à l’approche de la période hivernale.

1. Tochukwu Nnadi est passé de candidat au départ à solution régulière

Encore présenté comme un possible partant à la fin du mois d’octobre, Tochukwu Nnadi a progressivement inversé la tendance. Recruté pour environ six millions d’euros en provenance de Zulte Waregem, le milieu nigérian avait eu du mal à s’imposer avant d’être freiné par une blessure au genou contractée contre Monaco, fin août. Selon les éléments rapportés par La Provence, son retour au début du mois d’octobre lui a permis de profiter des absences et des incertitudes dans l’entrejeu marseillais. Il a notamment enchaîné les titularisations contre Angers, Le Havre, Toulouse et Lens. Sur ses sept dernières apparitions, il totalisait 466 minutes, dont cinq titularisations, avec 264 passes réussies sur 286, soit 92,2 % de réussite. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Cette progression lui a également ouvert les portes de la sélection nigériane. Convoqué pour les rencontres face à la Tanzanie dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, Nnadi a connu sa première titularisation avec les Super Eagles lors de la victoire 3-1 du Nigeria, le 13 novembre. Son émergence apporte désormais une solution supplémentaire à Bruno Genesio, alors que l’OM souhaite toujours étudier le recrutement d’un milieu box-to-box si les contraintes financières le permettent.

2. Angel Gomes et Geoffrey Kondogbia restent en retrait malgré le redressement de l’OM

Le bilan des notes publié par La Provence après les quatorze premières rencontres de la saison met en évidence deux situations compliquées. Geoffrey Kondogbia affiche la moyenne la plus basse de l’effectif avec 3,7/10, tandis qu’Angel Gomes obtient 3,83/10. Le milieu centrafricain n’a toutefois été évalué qu’à cinq reprises, en raison de ses blessures et de son manque de continuité. Angel Gomes, lui, peine à peser régulièrement dans le jeu malgré ses qualités techniques. Remplacé à la mi-temps contre Sturm Graz après une première période difficile, il doit également composer avec la montée en puissance de Himad Abdelli, le repositionnement d’Amine Harit et l’installation progressive de Nnadi dans la rotation. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Kondogbia a été touché musculairement lors de la défaite contre Monaco et son retour n’a pas immédiatement répondu aux attentes. Ses difficultés dans les duels et certaines situations défensives ont été relevées après la victoire contre Angers. Les deux joueurs disposent encore des six rencontres programmées avant la fin de l’année pour retrouver du rythme et convaincre Genesio, alors que leurs noms avaient déjà été associés à une réflexion sur les départs durant l’été.

3. Luis Henrique quasiment sorti de la rotation de l’Inter Milan

Un an et demi après son départ de Marseille, Luis Henrique traverse une période délicate à l’Inter Milan. D’après Tuttomercatoweb et le journaliste Lorenzo Di Benedetto, l’ancien Olympien est devenu excédentaire dans l’effectif de Cristian Chivu en raison de la concurrence dans les couloirs. Federico Dimarco et Carlos Augusto se partagent la hiérarchie à gauche, tandis que Djed Spence et Andy Diouf sont désormais privilégiés à droite. Luis Henrique apparaît ainsi comme le cinquième joueur pour quatre places dans la rotation habituelle. La saison passée, il avait participé à 43 rencontres toutes compétitions confondues ; il ne compte cette fois que 209 minutes en Serie A et 17 minutes en Ligue des champions. Lire l’article complet sur FCMarseille↗

Le Brésilien n’a débuté que deux matches de championnat, contre Cagliari et Bologne, et a également manqué plusieurs semaines après une blessure à l’adducteur gauche. Son retour à l’entraînement collectif a été confirmé le 12 novembre, mais la presse italienne évoque toujours un départ possible en janvier s’il ne retrouve pas rapidement du temps de jeu. Selon Tuttosport, l’Inter pourrait étudier une offre comprise entre 20 et 25 millions d’euros, alors qu’aucune proposition concrète n’a encore été confirmée.