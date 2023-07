Nouvelle piste brésilienne, combien d’années de contrat pour Aubameyang et la grande annonce de Vitinha… Les 3 infos mercato OM de ce samedi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : confirmation de la piste Aubameyang, une nouvelle piste brésilienne et Vitinha entend bien justifier le prix de son transfert.

Mercato OM : Un désaccord important dans l’opération Aubameyang ?

L’Olympique de Marseille semble bien travailler sur la piste menant à Pierre-Emerick Aubameyang ! Mais l’affaire est loin d’être faite…

C’est tout d’abord La Provence qui a confirmé l’information de Relevo. Même si le quotidien local souligne la grande difficulté liée à l’important salaire du joueur.

Ce matin c’est L’Équipe qui explique que la direction olympienne se penche bien sur le cas du buteur gabonais. D’après le quotidien national, les dirigeants marseillais avaient d’ailleurs soufflé, ces derniers jours, à quelques interlocuteurs en privé, qu’ils travaillaient sur un autre dossier clinquant alors que les négociations piétinaient avec Alexis Sanchez.

D’ailleurs comme avec le Chilien, la direction olympienne aimerait partir sur un contrat court quand l’entourage du joueur aimerait à minima un contrat de deux saisons. Un désaccord qui pourrait s’avérer important pour un joueur de 34 ans…

Mercato OM : Une pépite brésilienne en approche ?

Si Renan Lodi vient juste de signer à l’Olympique de Marseille, le club a encore besoin de recruter pour renforcer ses côtés. En se tournant encore une fois vers un Brésilien ?

En effet, TNT Sports nous apprend que l’OM serait à la lutte avec Lyon pour obtenir la signature de Cuiabano de Gremio. Ce jeune Brésilien (20 ans) semble être un joueur de côté polyvalent alternant entre les positions de latéral et milieu gauche. Selon Transfermarkt, il serait en fin de contrat en décembre 2024.

« En route vers LA FRANCE ? 🇫🇷🥐 Selon les informations de notre journaliste Clara Albuquerque, Lyon et l’Olympique de Marseille négocient la signature du latéral/attaquant Cuiabano, en provenance de Grêmio. Une bonne chose ? » TNT Sports – Source : Twitter

COMMUNIQUÉ DE L’OM POUR LA SIGNATURE DE RENAN LODI

L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de Renan Lodi en provenance de l’Atlético de Madrid. Le défenseur s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale.

Renan Augusto Lodi dos Santos dit Renan Lodi a débuté sa carrière professionnelle à 18 ans au Club Athletico Paranaense, son club formateur. Après 50 matchs disputés sous le maillot rubro-negro et une Copa Sudamericana remportée en 2018, le latéral gauche quitte son Brésil natal pour l’Atlético de Madrid. En trois saisons, Renan Lodi joue 118 matchs dont 27 en Ligue des Champions et remporte le titre de champion d’Espagne 2021. En 2022, prêté en Premier League à Nottingham Forest, il dispute 32 rencontres. Il est également appelé par l’équipe nationale du Brésil en 2019. Sous le maillot auriverde qu’il revêt à 16 reprises, l’arrière gauche atteint notamment la finale de la Copa América 2021, finaliste malheureux face à l’Argentine. L’OM souhaite la bienvenue à Renan Lodi.

OM : Vitinha annonce qu’il va faire une grande saison !

Vitinha est arrivé à l’Olympique de Marseille pour plus de 30M€ au mercato hivernal 2023. Le jeune attaquant portugais n’a pour l’instant absolument pas donné satisfaction…

Dans une interview au journal portugais O Jogo, l’ancien de Braga s’est cependant montré revanchard et entend bien faire rapidement taire les critiques.

« Faire taire les bouches de ces personnes… »

« Je vais montrer aux fans que les 32 millions en valaient la peine (..) Au final, je vais prendre goût à prouver le contraire et à faire taire les bouches de ces personnes. » Vitinha – Source : O Jogo

Pablo Longoria croit toujours en lui

En conférence de presse il y a quelques semaines, Pablo Longoria a montré son soutien à son avant-centre, malgré les débuts compliqués, le président olympien croit toujours en Vitinha : « Je reste très confiant. Il a toutes les caractéristiques qu’on recherche chez un attaquant. Il a besoin d’une période d’adaptation. Il est arrivé un jeudi, il a joué le dimanche. Puis il est entré dans la rotation. Peut-être que c’était nécessaire. Un attaquant vit toujours de sa confiance. » Pour Longoria, il ne faut pas oublier ce que l’attaquant de 23 ans a déjà montré, notamment au Portugal : « On aurait pu avoir plus de performances de Vitinha sur les premiers mois. Mais c’est vrai aussi qu’il était un des meilleurs attaquants du championnat portugais et l’un des meilleurs buteurs de l’Europa League. »