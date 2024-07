[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce la signature de Pierre-Emile Hojbjerg !

C’est désormais officiel, Pierre-Emile Hojbjerg est Olympien ! Le club l’a annoncé dans un communiqué et un post sur les réseaux sociaux.

Les choses à savoir sur Hojbjerg

Le milieu de Tottenham est né d’un père danois et d’une mère française. L’intéressé, qui parle parfaitement la langue de Molière, ce qui devrait lui servir pour son acclimatation dans le sud de la France, a passé régulièrement des vacances en Bourgogne, durant son enfance. Un point plus que positif lorsqu’on sait l’importance de la communication dans l’adaptation. Le milieu possède la double nationalité (danoise et française). Hojbjerg est fan de la France et de sa nourriture, «J’ai toujours apprécié la nourriture française. Encore aujourd’hui, mon plat préféré, c’est un bon poulet de Bresse, cuit au four, avec des frites. J’aime aussi le vin français, avec modération bien sûr. »

Højbjerg, une mère français !

Les retrouvailles avec Benatia

Le joueur va retrouver Mehdi Benatia avec qui il était coéquipier au Bayern de Munich durant 2 ans entre 2014 et 2016. Mehdi Benatia fait maintenant partie de la direction de l’Olympique de Marseille. Alors que le milieu de 28 ans lui arrive en tant que renfort au milieu de terrain avec le statut de joueur expérimenté. Plus jeune le joueur était surnommé « Zinedine Zidane du Danemark. »

Hojbjerg a éliminé l’OM en 2022

Dernière chose à savoir, le joueur avait éliminé l’Olympique de Marseille de toute compétition européenne en 2022. L’OM était dans le groupe de Tottenham en Ligue des champions, jusqu’à la dernière minute l’Olympique de Marseille était 3e et donc reversé en Ligue Europa. Mais le milieu danois en a décidé autrement en inscrivant un but dans les derniers instants qui a relégué l’Olympique de Marseille à la 4e place l’éliminant de toutes Coupe d’Europe. De quoi laisser un goût amer aux supporters marseillais.