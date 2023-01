[OFFICIEL] Mercato : L’OM annonce le départ d’un nouveau joueur après Luis Suarez !

Nouveau départ du côté de l’Olympique de Marseille ! Isaak Touré rejoindra l’AJ Auxerre pour le reste de la saison en Ligue 1. Le jeune défenseur marseillais n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison avec Tudor.

Venu du Havre cet été, le défenseur central Isaak Touré n’a pas réussi à convaincre Igor Tudor. Le jeune joueur sera donc prêté jusqu’à la fin de la saison, comme annoncé depuis quelques semaines déjà. Le coach croate l’avait annoncé en conférence de presse et la non présence de ce dernier dans le groupe pour affronter Montpellier ce lundi en disait long sur son avenir.

Touré prêté à Auxerre

L’Olympique de Marseille vient d’officialiser le départ d’Isaak Touré vers Auxerre en prêt jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations de Fabrizio Romano il y a quelques jours, ce prêt ne devrait pas contenir d’option d’achat. Il devrait bien être de retour en juin 2023.

Bonne chance 𝗜𝘀𝗮𝗮𝗸 𝗧𝗼𝘂𝗿𝗲́ 🇫🇷 👊 Le défenseur est prêté jusqu’à la fin de saison à l’@AJA. pic.twitter.com/Z9zo1spdAm — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 3, 2023

Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir — Longoria

« On doit se poser des questions sur les joueurs avec le moins d’utilisation dans l’effectif. Sans la compétition européenne, ça conditionne la fin de saison. En fonction de la Coupe, on va jouer une fois par semaine. Les places dans le groupe vont être réduites. Isaak et Luis sont des joueurs sur lesquels on a beaucoup investi. On va réfléchir. On doit créer de la valeur. Suarez a été mis en difficulté par le retour et le travail de Dieng » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/22)