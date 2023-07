[OFFICIEL] Mercato : L’OM officialise le retour de Ruben Blanco !

C’est officiel ! Ruben Blanco fait son retour à l’Olympique de Marseille après un prêt sec l’an dernier. Le club a trouvé un accord avec le Celta Vigo pour le gardien espagnol !

L’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec le Celta Vigo pour le retour de Ruben Blanco ! Le gardien espagnol qui a passé un an dans la peau de la doublure de Pau Lopez rempile pour plusieurs saisons en transfert cette fois-ci !

𝐑𝐮𝐛𝐞́𝐧 𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜𝐨 est définitivement 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻 🔵⚪️ Après une saison passée en prêt, le portier espagnol 🇪🇸 est transféré au club en provenance du @RCCelta. 🤝 pic.twitter.com/Q4w7v2rq62 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 30, 2023

Un départ quasiment acté de Simon?

Cette arrivée à l’OM bloque forcément les chances de Simon Ngapandouetnbu d’éclore à Marseille et de montrer son potentiel. À 20 ans, le gardien camerounais n’a toujours pas eu sa chance en match officiel avec l’OM et le retour de Rubén Blanco ne va pas du tout dans ce sens. S’il est très estimé en interne et que les avis sont unanimes concernant son niveau intrinsèque, Longoria et Marcelino ne semblent pas lui faire encore confiance.

Pour Sourigna Manomay, invité dans l’émission « Apéro Mercato », l’avenir du portier camerounais est bouché à Marseille : « Il faut faire confiance à Longoria. S’il va chercher Rubén Blanco, c’est qu’il considère que Simon n’est pas encore prêt. Mais s’il devait exploser et c’est tout le mal que je lui souhaite, on sera certainement frustré car ce ne sera pas chez nous. Je pense que malheureusement pour lui, à Marseille, c’est bouché. »

Simon Ngapandouetnbu fait partie de la liste de joueurs dont Pablo Longoria veut se séparer cet été. Le gardien de 20 ans devrait être à nouveau cloué sur le banc à cause du retour prévu de Rubén Blanco. Les plans de l’OM ne sont pas très précis concernant le portier camerounais. L’une des solutions envisagées serait une prolongation de contrat (fin en 2024), suivi d’un prêt pour pouvoir suivre son évolution. Cependant, un prêt n’est pas la seule option, un transfert définitif pourrait aussi être une solution possible pour le gardien de 20 ans.