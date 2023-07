Mercato OM : RMC annonce une première somme pour Ndiaye !

C’est fait ! D’après les informations de Fabrizio Romano, l’Olympique de Marseille a trouvé un accord avec Sheffield pour Iliman Ndiaye ! RMC Sport confirme et apporte une précision sur la somme !

L’Olympique de Marseille a bouclé l’arrivée d’Iliman Ndiaye ! Le club a trouvé un accord avec Sheffield et le joueur pour un contrat allant jusqu’en 2028. Seulement, Fabrizio Romano n’avait pas communiqué la somme du transfert dans son tweet. RMC Sport affirme de son côté que l’OM devra débourser environ 15 millions d’euros pour s’attacher les services du Sénégalais.

⚪🔵 Iliman Ndiaye à l’OM, c’est fait ! 🤝 Un accord a été trouvé entre l’OM et Sheffield sur un transfert autour de 15 millions d’euros. L’international sénégalais va signer un contrat de 5 ans. Visite médicale ce lundi à Marseille. — RMC Sport (@RMCsport) July 30, 2023

Iliman Ndiaye, un jeu plus basé sur l’esquive techniquement

Patrick Juillard interviewé par FCM « C’est un joueur atypique pour un international sénégalais. Il s’est révélé au grand public durant la CDM, puisqu’en l’absence de Sadio Mané, blessé, c’est un peu lui qui est devenu le meneur de jeu, le joueur capable de changer le rythme offensif de l’équipe, de faire des différences. Dans le genre « joueur de rupture » le Sénégal dispose évidemment de Sadio Mané et d’Ismaïla Sarr, eux ce sont des joueurs physiquement plus puissants. Iliman Ndiaye est un joueur on va dire un peu plus fin, dont le jeu est plus basé sur l’esquive techniquement. Sur le Championship il a fait un « double-double » cette saison. Ce sont un peu des stats à la Ryad Mahrez à Leicester, même si c’est moins un ailier qui repique. Il peu aussi jouer derrière un attaquant, ça va bien avec un schéma que prévoit Marcelino, c’est-à-dire avec deux axiaux en attaque, lui ça serait plus un deuxième attaquant un peu plus déroché ou un meneur offensif, un trequartista comme disent les Italiens. On a tendance à penser quand on pense au Sénégal à des dribbleurs physiques, lui il a un profil plus fin. Il a plus d’influence dans sa manière de jouer. Il s’est imposé comme un joueur dominant du Championship, ses performances ne sont pas un feu de paille qui a duré trois mois et sur lequel on s’est emballés, c’est vraiment sur la durée. Il est intelligent dans le collectif, ile ne dribble pas pour la galerie, il sait faire des différences mais pour l’équipe.