[OFFICIEL] Mercato OM : Mandanda est libre !

L’Olympique de Marseille se sépare de Steve Mandanda. Le portier marseillais rejoint le Stade Rennais comme nous l’informait L’Equipe dès mardi.

C’est terminé entre l’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ! Le Stade Rennais vient d’officialiser l’arrivée du portier marseillais ce mercredi. L’Equipe nous en informait déjà mardi en affirmant qu’un accord avait été trouvé avec Bruno Genesio, le coach du club breton.

Steve Mandanda a été libéré par l’Olympique de Marseille d’après le quotidien sportif. Il devrait signer un contrat de 2 ans soit le nombre d’années qu’il lui restait à l’OM s’il avait décidé de continuer l’aventure. voici le communiqué de l’OM:

« L’Olympique de Marseille et Steve Mandanda ont décidé de se séparer d’un commun accord. L’OM tient sincèrement à remercier Steve pour tout ce qu’il a apporté au club depuis 2007. Avec 613 matchs sous le maillot olympien, il est incontestablement entré dans la légende olympienne. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite. » source : OM.fr

𝘼𝙪 𝙧𝙚𝙫𝙤𝙞𝙧 𝙎𝙩𝙚𝙫𝙚 🤝 Après 6️⃣1️⃣3️⃣ matchs à défendre les couleurs olympiennes, notre numéro 3️⃣0️⃣ part pour un nouveau challenge.

Bonne chance pour la suite de ta carrière @SteveMandanda 👉 https://t.co/rW2LNYvclW pic.twitter.com/MjZ1YTp0RG — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 6, 2022





« Pas un mot, ni de soutien particulier pour Mandanda »- Gautreau

Durant l’émission RMC « After Foot », Florent Gautreau, revient sur le départ de Mandanda et s’avoue déçu du manque de soutien envers la « légende du club » qu’est Mandanda, joueur le plus capé entre autre. Le journaliste rappelle que Mandanda ne voulait pas revivre une saison comme la dernière et soupçonne que ce soit Longoria qui le pousserait vers la sortie.

« Mandanda ne voulait pas partir, pour plein de raisons perso, t’imagines quand tu vis 15 ans à Marseille, tout, les enfants, la famille, après c’est des considérations qu’on évoque rarement et qui sont valables pour tout le monde. Mais quand on écoute la conf de Longoria à l’arrivée de Tudor, qui évoque les cas des gardiens, il aurait pu dire « eh bien oui Steve a remis une tête devant… » non il a redit, on repart sur l’idée d’une concurrence entre deux gardiens, donc Mandanda s’est dit : revivre le même cauchemar éventuel sans aucune garantie, cette fois basta j’y vais, je plonge. Donc sachant qu’en plus l’OM veut dégraisser sur ses gros salaires, ceux qui jouent et ceux qui jouent moins, Strootman, Mandanda qui pourrait moins jouer aussi pour éventuellement derrière recruter quelqu’un avec un plus gros salaire, par exemple Depay. Quand Longoria en conf j’ai entendu un peu entre les lignes, entre les mots, pas de soutien particulier ou de message fort sur Mandanda pour dire on veut qu’il reste, on le lui a dit, on en a discuté. Non, je pense que c’est un moyen poli mais un petit peu dur quand tu es une légende entre guillemet du club de partir. » Florent Gautreau Source : RMC (06/07/2022)