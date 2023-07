[OFFICIEL] Mercato OM : Un départ en attaque annoncé !

Depuis plusieurs mois, Luis Suarez avait rejoint Almeria en prêt. L’attaquant colombien ne reviendra donc pas et s’est engagé officiellement avec le club espagnol !

Pablo Longoria avait officialisé l’arrivée de Luis Suarez en juillet dernier. Seulement, l’attaquant colombien n’avait pas réussi à s’imposer en tant que titulaire à Marseille. Il a donc été prêté dès le mercato d’hiver à Almeria en première division espagnole. La condition pour que l’ancien joueur de Watford reste dans le club espagnol était le maintien en Liga ce qui était chose faite depuis la fin de la saison !

Un contrat de 6 ans pour Luis Suarez !

Ce lundi, le club d’Almeria a publié une annonce affirmant que l’option d’achat était bel et bien levée. Le club espagnol « a activé l’option d’achat définitive sur Luis Suárez à l’Olympique de Marseille. Le Colombien sera rojiblanco pour les six prochaines saisons, jusqu’en juin 2029″ a expliqué le club dans un post.

🚨La UD Almería ha ejercido la opción de compra definitiva sobre Luis Suárez al @OM_Officiel ✍️ El colombiano será rojiblanco las próximas seis temporadas, hasta junio de 2029 🔴⚪️ #LuisSuárezRojiblanco #HijosDelDesierto pic.twitter.com/phA9KgLGLw — UD Almería (@U_D_Almeria) July 3, 2023

La grosse inquiétude de Di Meco

Pour le moment, l’OM n’a plus d’attaquant sous contrat. Il ne reste que Vitinha qui n’est toujours pas revenu de la sélection Espoirs portugaise. Le contrat d’Alexis Sánchez à l’OM a expiré il y a quelques jours et pour l’instant personne ne sait si le Chilien restera à Marseille ou non la saison prochaine. Pour L’Équipe, la prolongation d’Alexis Sánchez est la priorité absolue de l’OM en ce début de mercato. Le Chilien ne serait pas non plus contre le fait de rester à l’OM, mais le dossier n’avance plus vraiment depuis quelques semaines alors que son agent et la direction discutent encore.

Une situation qui inquiète le consultant d’RMC Sport, Éric Di Meco qui apprécie beaucoup l’attaquant de 34 ans : « Il a rallié tous les suffrages parce qu’il a enchaîné les matchs, parce que c’est un pitbull sur le terrain et c’est un super joueur. Quand tu as de l’ambition et notamment le fait de retrouver la Ligue des Champions via des barrages et des tours préliminaires, il te faut des joueurs comme cela. En plus, je le répète, il est adoré des supporters. Donc ce serait une grande déception s’il devait partir de l’OM. »