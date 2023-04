OFFICIEL : Un déficit de 31M€ pour l’OM !

La DNCG a publié son rapport financier du football français ainsi que les comptes individuels des clubs pour la saison 2021/22. L’Olympique de Marseille termine encore en déficit…

Mais un déficit moins important que les saisons précédentes. En effet, le club géré par Pablo Longoria termine l’exercice 2021/22 avec un résultat de -31M€ sur l’exercice.

La DNCG a publié les comptes des clubs de Ligue 1 pour la saison 2021/22. L’OM enregistre un déficit de 31M€. Le PSG cumule lui à -368M€, Nice -59M€, Bordeaux -53M€ et Metz/Rennes -12M€. #TeamOM pic.twitter.com/BleREE99t1 — Infos OM (@InfosOM_) April 21, 2023

Pour rappel, l’OM alors entraîné par Jorge Sampaoli avait été éliminé dès les phases de poules d’Europa League mais avait continué son chemin européen jusqu’en demi-finale de Conférence League alors qu’il avait arraché la seconde place finale en Ligue 1.

Pablo Longoria se veut optimiste quant aux finances du club pour l’exercice en cours avec notamment les fonds que devraient apporter la participation en Ligue des Champions.

Longoria : « On est dans une situation très positive »

« On est dans une bonne tendance, on peut réussir à atteindre l’objectif à la fin de la saison (l’équilibre financier). Pour ça, on doit encore faire entrer de l’argent. On est dans une situation très positive. L’impact des compétitions européennes est très important. Dans les prévisions en début de saison on ne voulait pas mettre la qualification en 8e de C1 ou en C3. Mais c’est vrai que ça nous oblige à trouver cinq millions d’euros d’ici la fin de la saison. » Pablo Longoria – Source : Conférence de presse (15/11/2022)