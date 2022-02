OGC Nice – OM : 3 coups durs et un retour important dans le groupe de Galtier !

Comme évoqué ces derniers jours, Christophe Galtier ne pourra pas compter sur certains de ses éléments. Le coach français a tout de même le retour d’un de ses attaquants pour affronter l’OM !

C’est le jour J ! Ce mercredi soir, l’Olympique de Marseille se déplace à Nice pour y affronter les hommes de Christophe Galtier. Le coach français ne pourra pas compter sur plusieurs de ses joueurs à cause de blessures ou contraction du COVID.

Comme nous l’expliquait L’Equipe ces derniers jours, Jordan Amavi est blessé. L’ancien joueur de l’OM prêté à Nice est victime d’une entorse au genou. Il devrait être absent près d’un mois et ratera donc la rencontre de ce mercredi soir.

Dolberg finalement présent dans le groupe niçois

Titulaire ce dimanche face à Clermont, Youcef Atal a réveillé une ancienne blessure à l’épaule et ne peut donc pas être sur le terrain lors de ce 1/4 de finale de Coupe de France. De son côté, Hichem Boudaoui est suspendu, tout comme Boubacar Kamara pour l’OM.

A LIRE AUSSI : OM: Les probables titulaires marseillais face à Nice

Le gardien argentin Walter Benitez est positif au COVID et ne fait pas partie du groupe officiel pour la réception des Marseillais. Incertain pour la même raison que son portier, Kasper Dolberg est bien présent et pourrait jouer face à l’OM.

🏆 Coupe de France 📋 Le groupe convoqué par Christophe Galtier pour le quart de finale#OGCNice #OGCNOM #CoupeDeFrance pic.twitter.com/R2YYnfYsQ9 — OGC Nice (@ogcnice) February 8, 2022

Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable — Rivère

Après les incidents survenus à l’Allianz Riviera en septembre dernier, l’OGC Nice sera forcément très observé. Le président du club, qui s’était montré très critique envers le comportement des Marseillais et qui avait minimisé les faits de ses supporters, leur a passé un message via Nice Matin relayé dans un communiqué du club.

« Ce match contre l’OM sera scruté par beaucoup de gens et diffusé en clair, sur France 3. Je n’ai qu’un souhait, voir un beau match et montrer que le public niçois est un beau public, irréprochable, capable de pousser son équipe vers la qualification. Dans ce cas-là, et uniquement, ce sera une belle soirée. Les événements passés font que le résultat n’est plus ma seule angoisse. Il y a la volonté que tout se passe bien. On a pris toutes les mesures nécessaires et possibles pour que ce soit le cas. Hélas, on n’est jamais à l’abri. Les sanctions peuvent faire très mal. Il faut que tout le monde en soit conscient. On l’a également vu en Coupe de France avec les éliminations du Paris FC et Lyon. Je souhaite qu’on parle de football, que les joueurs soient encouragés peu importe le scénario du match. Et, surtout, il faut que tout se passe bien et, donc, que ce derby se joue dans un bon état d’esprit. Il y a aura des familles, des enfants qui viennent voir un spectacle et rien d’autre » Jean-Pierre Rivère – Source : Nice Matin (08/02/22)