L’Olympique Lyonnais a présenté Carlos Vicens comme son nouvel entraîneur ce mardi. Le club rhodanien a pu s’appuyer sur l’avis très favorable de Pep Guardiola, dont l’Espagnol a été l’adjoint pendant cinq ans à Manchester City.

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Âgé de 43 ans, Carlos↗ Vicens prend la succession de Paulo Fonseca sur le banc lyonnais. L’ancien entraîneur de Braga a été choisi après le départ du technicien portugais, parti rejoindre le Sporting CP. Avant de finaliser cette décision, Michael Gerlinger, directeur général de l’OL, a pris contact avec Guardiola afin d’obtenir des informations sur son ancien collaborateur.

Guardiola a renseigné l’OL sur son ancien adjoint

Le dirigeant lyonnais a expliqué que l’entraîneur de Manchester↗ City s’était montré particulièrement élogieux envers Vicens. Son témoignage a notamment porté sur le travail du nouvel entraîneur lyonnais dans le domaine des coups de pied arrêtés, mais aussi sur sa mentalité et ses qualités humaines.

« J’ai parlé avec Guardiola qui était très dithyrambique sur Carlos. Pour nous la meilleure décision à la fin, c’était de laisser Paulo rejoindre son club de cœur et on a pris Carlos. Lorsque tu parles avec Pep c’est un monologue et c’est positif. Il m’a parlé des coups de pied arrêtés et de la mentalité. Il m’a dit que Carlos est une très très bonne personne. Il m’a conseillé d’avancer et de parler avec Carlos »

Paulo Fonseca laisse sa place à Carlos Vicens

Le changement d’entraîneur intervient donc après le départ↗ de Paulo Fonseca, qui a rejoint le Sporting CP, présenté dans la source comme son club de cœur. L’OL a finalement retenu le profil de Vicens, ancien coach de Braga et membre du staff de Guardiola à Manchester City durant cinq années. La présentation officielle du technicien espagnol a eu lieu ce mardi, avec le soutien public rapporté par Michael Gerlinger. Le directeur général lyonnais a ainsi associé la nomination de Vicens aux informations recueillies directement auprès de Guardiola.