OL : Fonseca se voit concurrencer l’OM !

Après un début de saison tonitruant, l’Olympique Lyonnais connaît un automne plus contrasté. Vainqueur de l’Olympique de Marseille (1-0) le 31 août dernier, le club rhodanien avait alors conforté sa place de leader de Ligue 1, fort de neuf points en trois journées. À ce moment-là, l’OM comptait déjà six points de retard sur son rival historique.

Mais depuis, la donne a changé. Le mois d’octobre a marqué un coup d’arrêt pour les Lyonnais. En sept journées, les hommes de Paulo Fonseca ont vu leur avance s’éroder, jusqu’à se faire rejoindre au classement par Marseille, les deux équipes totalisant désormais 15 points. Une évolution qui illustre le redressement des Marseillais, mais aussi les difficultés rencontrées par l’OL dans la régularité de ses performances.

Nous pouvons rivaliser avec des équipes comme Marseille, Strasbourg, Rennes…

Malgré cette dynamique moins favorable, Paulo Fonseca refuse toute forme d’alarmisme. L’entraîneur portugais, arrivé cet été avec l’ambition de bâtir une équipe compétitive sur le long terme, continue de défendre son projet et sa vision. Interrogé par les médias, il a affirmé : « Je pense qu’il est encore prématuré de fixer des objectifs clairs alors que nous sommes dans une année zéro. Mais je crois que nous pouvons rivaliser avec des équipes comme Marseille, Strasbourg, Rennes, Lens ou Monaco pour une place européenne. »

Une déclaration qui en dit long sur la philosophie du technicien. Pour Fonseca, l’OL doit s’inscrire dans un travail de fond, sans pour autant renoncer à ses ambitions immédiates. Si les Lyonnais ont laissé filer des points en octobre, leur qualité de jeu et la cohésion du groupe restent des atouts solides pour la suite de la saison.

La confrontation indirecte entre Lyon et Marseille s’annonce donc passionnante dans les prochaines semaines. Avec un classement resserré et des ambitions européennes partagées, reste à savoir si l’effectif réduit de l’OL va tenir la route sur la distance…