Ravanelli en Italie ? Réglé pour Pavard ? Et la rumeur Endrick… les 3 infos OM du jour !

Voici les 3 infos qu’il ne fallait pas manquer dans l’actualité de l’OM ce vendredi 10 octobre 2025.

Ravanelli à Pérouse ?

En grande difficulté en Serie C, le club ombrien rêve d’un retour de sa légende Fabrizio Ravanelli pour insuffler un nouvel élan et retrouver la fierté perdue.

Le Perugia Calcio traverse une période sombre. Malgré le changement d’entraîneur, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Les Grifoni stagnent dans les profondeurs du classement du groupe B de Serie C, loin des ambitions initiales de montée. À cela s’ajoutent des tensions internes. Le directeur sportif Mauro Meluso aurait exprimé son mécontentement face à un mercato jugé insuffisant, le budget annoncé n’ayant pas été respecté selon la presse italienne.

Dans ce contexte tendu, la direction du club songerait à faire appel à un nom qui parle au cœur des tifosi : Fabrizio Ravanelli. L’ancien attaquant international, originaire de Pérouse et véritable icône du football italien des années 1990, aurait été approché pour rejoindre le projet biancorosso.

Calcio serie C, Faroni pronto a scuotere nuovamente il Perugia: torna Ravanelli? https://t.co/CZo8F0NSbK https://t.co/CnwKIJZRbQ — PerugiaToday (@PerugiaToday) October 7, 2025

Un possible retour symbolique et stratégique

Actuellement collaborateur institutionnel et sportif à l’Olympique de Marseille, Ravanelli pourrait envisager un retour dans son club formateur pour lui prêter main-forte. Si son rôle précis n’a pas encore été défini, il pourrait s’agir d’une fonction technique ou d’un poste dans la direction sportive. Selon plusieurs sources, “Penna Bianca” aurait déjà donné un accord de principe, ouvrant la voie à une négociation avec le club phocéen.

Un éventuel retour de Ravanelli incarnerait bien plus qu’un simple changement de visage. Ce serait un acte symbolique, une tentative de réconciliation entre le club, son histoire et ses supporters. En faisant appel à l’un de ses héros, Perugia espère ranimer la flamme et amorcer une véritable renaissance sportive et émotionnelle.

Pavard définitivement à l’OM ?

Selon les informations du journaliste italien Nicolò Schira, l’Olympique de Marseille serait déjà en train de préparer la suite du dossier Benjamin Pavard. Prêté par l’Inter Milan depuis l’été dernier, le défenseur français a convaincu la direction marseillaise par son niveau de jeu et son état d’esprit. À tel point que l’OM envisagerait de lever l’option d’achat prévue dans son contrat.

L’OM séduit par Pavard

Arrivé sur la Canebière à la fin du mercato estival, Benjamin Pavard a rapidement trouvé ses marques dans la défense phocéenne. Sa rigueur, sa lecture du jeu et sa capacité à relancer proprement ont renforcé la solidité de l’arrière-garde mise en place par Roberto De Zerbi. D’après Nicolò Schira, « la direction de l’Olympique de Marseille est très satisfaite des performances de Benjamin Pavard et prévoit déjà de le garder sur un contrat permanent à la fin de la saison ».

L’option d’achat incluse dans le prêt serait fixée à 15 millions d’euros, un montant jugé raisonnable pour un international français de 29 ans. L’OM aurait même déjà un accord de principe avec le joueur pour un contrat jusqu’en 2029. Une preuve supplémentaire de la volonté du club marseillais de bâtir sur la durée avec l’ancien champion du monde.

#OlympiqueMarseile are very satisfied with Benjamin #Pavard’s performances and so #OM are already planning to keep him on a permanent deal from #Inter at the end of the season. #TeamOM have an option to buy for €15M and an agreement with the centre-back for a contract until 2029 — Nicolò Schira (@NicoSchira) October 9, 2025

Un contrat jusqu’en 2029, le détail du salaire encore flou…

Si l’accord semble bien avancé, une question demeure : celle du salaire de Benjamin Pavard. Actuellement, sa rémunération est en partie prise en charge par l’Inter Milan, ce qui facilite l’équilibre financier du prêt. En cas de transfert définitif, l’OM devra assumer seul l’intégralité du salaire du défenseur, estimé à plusieurs millions d’euros par saison.

Ce dossier représente donc un enjeu économique important pour le club, qui devra trouver le bon équilibre entre ambition sportive et gestion financière. Une chose est sûre : la direction marseillaise voit en Pavard un pilier du projet à long terme. Sauf retournement de situation, Benjamin Pavard devrait bel et bien s’inscrire dans la durée à l’Olympique de Marseille.

Endrick, une piste inattendue pour un poste déjà bien fourni

Selon El Chiringuito, l’Olympique de Marseille suivrait avec attention la situation de l’attaquant du Real Madrid, Endrick. Le média espagnol évoque même une possible offre de prêt dès le mercato d’hiver. Une information qui surprend, tant le jeune Brésilien de 19 ans est déjà au centre de toutes les attentions à Madrid et au Brésil, où il est régulièrement cité parmi les grands espoirs de la Seleção.

Arrivé au Real Madrid à l’été 2024, Endrick est considéré comme un pari à long terme pour le club merengue. L’an passé, pour sa première saison, il a montré de belles promesses avec 7 buts et 1 passe décisive, malgré un temps de jeu limité — le 21e de l’effectif. Mais depuis l’arrivée de Xabi Alonso sur le banc madrilène, l’ancien joueur de Palmeiras semble avoir disparu des plans du technicien espagnol.

Endrick is the only outfield player in Real Madrid’s team to not feature on the pitch for Xabi Alonso this season 😬❌ pic.twitter.com/SSf74KEV9y — OneFootball (@OneFootball) October 10, 2025

C’est dans ce contexte que son nom a été associé à l’OM, où Roberto De Zerbi dispose déjà de trois attaquants : Pierre-Emerick Aubameyang, Amine Gouiri et le jeune Vaz. De quoi s’interroger sur la logique sportive d’un tel mouvement. Le club phocéen a déjà été cité à plusieurs reprises dans des rumeurs exotiques, souvent relayées par la presse étrangère, sans qu’aucun contact concret n’ait jamais été établi.

A noter que Gouiri et Aubameyang vint participer à la CAN avec l’Algérie et le Gabon. La Coupe d’Afrique des Nations 2025 se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 et ne devrait pas avoir un impact fort sur l’OM qui sera en tr^ve hivernal pendant la majorité de l’épreuve…

Pour autant, certains observateurs estiment qu’un prêt sans option d’achat pourrait représenter une opportunité intéressante. Endrick possède un profil explosif et imprévisible, capable d’apporter de la fraîcheur et de la profondeur à un collectif en constante évolution sous la houlette de De Zerbi.

Pour l’heure, aucune confirmation officielle n’a émergé du côté de la Canebière. Le dossier reste purement hypothétique, alimenté par le faible temps de jeu de l’attaquant. Mais comme souvent avec le mercato, il suffit d’une opportunité pour transformer une rumeur en réalité.