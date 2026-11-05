Le départ de Paulo Fonseca de l’Olympique Lyonnais continue de susciter des réactions. Jean-Michel Aulas, ancien président emblématique du club, a exprimé sa déception et ses inquiétudes au sujet de la séparation avec l’entraîneur portugais.

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D’après Foot Mercato↗, Jean-Michel Aulas a vivement critiqué la décision de Paulo Fonseca de quitter Lyon pour rejoindre le Sporting Portugal en pleine saison. L’ancien dirigeant s’interroge notamment sur les conditions de ce départ et sur l’indemnité négociée entre les deux clubs, fixée à cinq millions d’euros.

Une indemnité jugée trop faible par Aulas

Jean-Michel Aulas↗ estime que l’OL aurait pu obtenir davantage si le Sporting Portugal tenait réellement à recruter le technicien portugais. Il regrette également que les dirigeants lyonnais aient accepté son départ alors que l’équipe affichait une dynamique positive sous ses ordres.

« Les dirigeants acceptent son départ pour une poignée de cerises »

Cette réaction porte donc autant sur la gestion financière du dossier que sur la décision de laisser partir l’entraîneur. Aulas a également précisé qu’il n’aurait pas personnellement autorisé ce départ, tout en reconnaissant ne pas disposer de l’ensemble des éléments concernant les négociations.

La dynamique de l’OL au cœur des inquiétudes

Au-delà du montant de l’indemnité, l’ancien président lyonnais s’inquiète surtout de l’impact sportif du départ de Paulo Fonseca. Il rappelle que l’Olympique↗ Lyonnais réalisait un début de saison convaincant sous la direction du Portugais et redoute que cette rupture ne perturbe la trajectoire du club.

« Le départ très rapide et sans justification véritable de Fonseca me pose un certain nombre de questions, j’espère que ça n’altérera pas la dynamique de l’OL »

Jean-Michel Aulas a ainsi fait part de sa déception face à la manière dont le dossier a été géré. Il a finalement résumé son état d’esprit en insistant sur son inquiétude concernant la suite de la saison lyonnaise.