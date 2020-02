OL – OM : La feuille de match

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce mercredi soir les 1/4 de finale de Coupe de France. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Lyon – om à 21h05 sur france 3 (et eurosport 2)

Le groupe



Olympique de Marseille

LE GROUPE DE L’OM

Gardiens :

Mandanda, Pelé, Dia

Défenseurs :

Alvaro, Perrin, Sakai, Kamara, Sarr, Abdallah, Nkounko

Milieux :

Rongiuer, Lopez, Strootman, Khaoui, Sanson, Chabrolle, Bertelli

Attaquants :

Payet, Aké, Germain

Le groupe LYONNAIS

Gardiens :

Lopes, Tatarusanu ;

Défenseurs :

Rafael, Tete, Denayer, Andersen, Mapou, Marçal, Diomandé ;

Milieux :

Tousart, T. Mendes, Caqueret, Aouar ;

Attaquant :

Terrier, Traoré, Dembélé, Cornet, Cherki, Toko Ekambi.

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda

Sarr Kamara Alvaro Sakai

Rongier Strootman Sanson

Lopez Germain Payet

OL :

Lopes

Tete Andersen Denayer Cornet

Tousart

Caqueret Aouar

Toko Ekambi Dembélé Terrier

L’Arbitre pour OL – OM

L’arbitre désigné pour OM – TFC ce samedi est monsieur Benoît Millot

La Météo

Prévision météo à Lyon à 21h00 (*) – Ciel dégagé ( couverture nuageuse 27%) – Pourcentage de pluie : 0% – Température 5°C / ressentie 5°C – Vent : 6 km/h S – Taux d’humidité : 71% (*) Prévision accuweather.com



Les stats des confrontations OL- OM (COUPE DE FRANCE)

VICTOIRES de l’OM 6 NULS 1 VICTOIRES de l’OL

3

Les 5 derniers matchs

Marseille

Olympique de Marseille 1-0 Toulouse Saint-Étienne 0 – 2 Olympique de Marseille Bordeaux 0-0 Olympique de Marseille Olympique de Marseille 3 – 1 RC Strasbourg Olympique de Marseille 0-0 Angers

Lyon

PSG 4-2 Lyon Lyon 0-0 Amiens Nice 2-1 Lyon Nice 1-2 Lyon Lyon 3-0 Toulouse

Déclarations d’avant-match

» Sur la motivation physique et mental, je suis sûr de mes joueurs. Ce n’est pas idéal d’aller jouer Lyon et Lille en 3 jours. On espère répondre aux paroles des Lyonnais, qui veulent nous faire des misères sur le terrain. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

» Face à Marseille, on aura en plus l’appui du public chez nous, face au 2e du championnat. C’est une équipe solide, qui ne prend pas de but. C’est un atout important. Mais en coupe, c’est un contexte différent, sur 90 ou 120 minutes voire plus. Il n’y a pas de match retour possible. Je ne me pose pas la question de qui a le plus à perdre, ça reste un match de gala et on a l’avantage du terrain. On doit montrer de l’envie et aborder ce quart de finale aussi avec humilité car ils sont mieux que nous pour l’instant. Mais évidemment, en signant à Lyon, l’une des missions implicite est de gagner des titres »

Rudi Garcia – Source : Conférence de presse