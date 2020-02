Avant Lyon – OM, Aulas râle encore et sort la boite à excuse…

Souvent écouté par les instances du football français, Jean Michel Aulas ne semble pas se remettre du refus de la FFF de décaler à jeudi le match de quart de finale de Coupe de France face à l’OM programmé mercredi soir.

Après la nouvelle défaite de son équipe, cette fois logique face au PSG, Jean Michel Aulas n’a pas pu s’empêcher de râler en zone mixte après la rencontre. Le président lyonnais chouine encore sur le calendrier et sort déjà la boite à excuse. Un jeu de comm’ habituel pour JMA…

On voit qu’à chaque fois qu’il y a des choix à faire, ils sont faits contre l’OL — Aulas

« Bon je pensais qu’on allait jouer jeudi puisque l’OM jouait hier… Là on ne va pas pouvoir rentrer à Lyon parce qu’il y a du vent. Donc les joueurs vont rentrer lundi midi pour jouer mercredi soir… Comment peut-on faire en sorte de jouer ce match le mercredi pour nous ? Alors qu’on a demandé de jouer jeudi. On voit qu’à chaque fois qu’il y a des choix à faire, ils sont faits contre l’OL. (…) Il faut qu’on revienne sur le podium, ça reste d’actualité. On a besoin d’avoir des équipes comme le PSG et Lyon en France, qui jouent le jeu… » Jean Michel Aulas – Source: RMC