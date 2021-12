OL – OM : Les décisions finales de la LFP viennent de tomber !

La décision finale de la Commission de Discipline de la LFP vient de tomber ! Le match est à rejouer entre l’Olympique de Marseille et les Lyonnais !

Après les incidents survenus le 21 novembre dernier à Lyon où Dimitri Payet a reçu une bouteille d’eau pleine sur la tête, la LFP n’a pas souhaité donner son verdict tout de suite. Les Lyonnais était contraint à jouer à huis clos jusqu’au 8 décembre, date à laquelle la Commission de Discipline se rejoindrait pour donner leur décision finale.

Le match est à rejouer au Groupama Stadium !

La réunion a bien lieu ce mercredi soir… Après une grosse gueulante de la part de Jacques Cardoze, directeur de la communication de l’Olympique de Marseille, on se doutait bien que les décisions de la LFP n’iraient pas dans le sens des Marseillais.

C’est exactement ce qu’il s’est passé. La LFP vient d’annoncer que la rencontre entre l’OM et Lyon sera à rejouer et à huis clos. Concernant le club présidé par Jean-Michel Aulas, il ne recevra qu’un retrait de point en Ligue 1.

Cardoze n’a pas apprécié l’attitude de la LFP

« Aucun dirigeant de l’OM n’a été invité à s’exprimer devant cette commission, nous n’avons reçu aucune convocation. Nous estimons que cette commission de discipline est aujourd’hui illégitime, qu’il s’agit d’une parodie de justice. Les faits dont on parle sont extrêmement graves, jamais un match n’avait été arrêté à la 4e minute de jeu. Et voilà que l’une des deux parties n’est même pas invitée à pouvoir s’exprimer et apporter la contradiction. Est-ce que vous connaissez une cour de justice dans le monde, civile ou sportive, qui convoque le responsable mais pas la victime, qui donne plus de poids à la parole du responsable qu’à celle de la victime ? Ce qui nous inquiète et nous motive, c’est que dans le rapport de synthèse, qui est arrivé en possession des Lyonnais vendredi dernier, et seulement hier après-midi (mardi) pour les Marseillais, on a fait disparaître beaucoup de choses curieusement. Par exemple, l’état de santé de Dimitri Payet est contenu en quatre petites lignes dans un rapport de 12 pages. Les Lyonnais ont cherché à minimiser les événements. On a le sentiment, à la lecture de ce rapport, qu’on a presque oublié qu’il y avait eu des errements et un problème de sécurité du côté des Lyonnais. On a minimisé l’état de santé de Dimitri Payet. Tout cela est une honte pour le football français ! Nous ne reconnaissons pas cette commission de discipline. Est-ce que vous savez que le président Longoria était aujourd’hui dans un hôtel à Paris en attendant qu’éventuellement la commission de discipline veuille bien le convoquer ? (…) J’ai été avec lui il y a encore quelques minutes dans l’espoir que la parole de Marseille soit entendue. Voilà avec quel mépris cette commission a décidé de traiter le président du club le plus populaire de France. (…) Nous nous réservons le droit de ne pas reconnaître la décision qui sera rendue ce soir et de poursuivre, par quelque moyen que ce soit, et devant les tribunaux, la décision qui sera rendue. Il ne peut y avoir une justice pour Jean-Michel Aulas et une justice pour l’OM » Jacques Cardoze – Source : RMC (08/12/21)