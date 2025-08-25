OL – OM : Vers une mauvaise nouvelle pour les supporters marseillais !

Comme ces dernières saisons, les fans de l’OM ne devraient pas être autorisés à se déplacer au Groupama Stadium dimanche soir pour la 3e journée de Ligue 1.

Un climat de méfiance persistant



Selon les informations de RMC Sport, la Préfecture du Rhône et le ministère de l’Intérieur s’orientent vers une interdiction de déplacement des supporters de l’Olympique de Marseille pour l’Olympico de dimanche (20h45). Une décision qui s’inscrit dans la continuité des dernières années, marquées par de nombreux incidents entre les deux camps. L’Olympique Lyonnais était pourtant disposé à accueillir des fans marseillais, espérant instaurer une réciprocité pour le match retour, mais les autorités jugent le risque trop élevé.

Un choc attendu sur le terrain



Si les tribunes risquent de sonner sans couleur marseillaise, le terrain promet un affrontement relevé. Sauvé in extremis d’une relégation administrative, l’OL a parfaitement lancé sa saison avec deux victoires en deux matchs et aucun but encaissé. L’OM, de son côté, reste secoué par l’altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais espère s’appuyer sur sa jeunesse et l’élan du Vélodrome pour retrouver de la sérénité. L’Olympico, une nouvelle fois sous haute tension.

