OL : Paulo Fonseca minimise après Strasbourg et se projette déjà vers Marseille !

Battu à Strasbourg (1-3), l’Olympique Lyonnais a vu sa dynamique s’interrompre. En conférence de presse, Paulo Fonseca a refusé toute dramatisation avant le déplacement très attendu face à l’Olympique de Marseille.

Un constat lucide après Strasbourg

Après la défaite de l’OL sur la pelouse de Strasbourg, Paulo Fonseca a dressé une analyse directe de la prestation lyonnaise : « On a manqué d’agressivité. Strasbourg est tellement intense. Nous n’avons pas eu cela. Or, c’est capital pour faire un bon match. On a réagi seulement après le premier but (37e). C’est un problème. On a manqué de profondeur. Ce n’est pas un souci physique. On s’est peut-être mis dans un certain confort. Les premières minutes ont été très difficiles car il y avait beaucoup d’espaces entre notre défense et notre milieu. On a été contraint de corriger cela. On s’est adapté tactiquement. Ils avaient beaucoup de joueurs dans notre dos. »

Le technicien portugais a notamment insisté sur le déficit d’intensité et les déséquilibres observés dans les premières phases du match. Une lecture qui souligne davantage des lacunes structurelles que des défaillances athlétiques.

Cap sur l’Olympique de Marseille

Interrogé sur la fin de la série positive lyonnaise et la perspective du match face à l’OM, Paulo Fonseca a choisi un ton mesuré : « C’est le foot. On a gagné treize matches et ce (dimanche) soir, c’est juste normal de perdre. Ce n’est pas dramatique. Il faut accepter cette situation. Le mérite de l’adversaire doit être reconnu. On ne va pas gagner tous les matches jusqu’à la fin. Nous ne sommes pas une super-équipe. Cela devait arriver. »

Un message clair : pas question de céder à l’alarmisme avant ce choc de Ligue 1. Du côté de l’Olympique de Marseille, ce discours est observé avec attention. La réception de Lyon constitue un rendez-vous majeur dans la course aux places européennes, dans un contexte où chaque confrontation directe pèse lourd.