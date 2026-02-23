OM : Une semaine pour remettre les têtes à l’endroit… et changer de système ?

En grande difficulté sportive, Olympique de Marseille s’éloigne de la Commanderie pour une mise au vert à Marbella. Objectif affiché : retrouver de la cohésion et préparer la réception de Olympique Lyonnais dimanche. Dans un contexte tendu, Habib Beye tente d’imposer sa méthode.

Un stage pour retrouver confiance et unité

Battus à Brest (0-2), les Marseillais ont acté un départ en Espagne de lundi à vendredi. « La réponse, on l’aura dans notre semaine de travail », a martelé Habib Beye après la rencontre. Ce choix stratégique rappelle des précédents récents, notamment sous Igor Tudor ou Roberto De Zerbi, où l’OM avait déjà cherché à casser une dynamique négative par un changement d’environnement.

A lire : Mercato OM : Ce consultant local fracasse Hojbjerg !

Le message du vestiaire illustre l’urgence psychologique. « On a perdu la confiance entre nous et j’espère que cette semaine en Espagne va nous aider à trouver la solution », a reconnu Geronimo Rulli. Le gardien marseillais n’a pas masqué l’impact mental de la série actuelle : « Sortir de la Commanderie, de Marseille, peut nous faire du bien à la tête. »

Dans l’esprit du staff, ce stage vise autant la régénération mentale que le travail athlétique. Habib Beye a insisté sur un déficit physique observé dans les données de match, pointant un manque de densité et d’intensité dans les courses et les transitions.

Vers un changement de système face à l’OL ?

Au-delà de l’aspect psychologique, une évolution tactique se dessine. Après avoir testé plusieurs organisations à Brest, Habib Beye a évoqué des ajustements possibles : « Ce qui est sûr, c’est qu’on a les hommes pour bouger sur le système et notre animation. »

Le retour de suspension de Leonardo Balerdi ouvre notamment la porte à un schéma à trois défenseurs centraux. Une option crédible pour stabiliser un bloc fragilisé ces dernières semaines et mieux exploiter les profils défensifs disponibles.

À quelques jours d’un rendez-vous crucial au Stade Vélodrome, la semaine espagnole apparaît comme un moment charnière pour l’OM, entre reconstruction collective et nécessité de résultats immédiats en Ligue 1.