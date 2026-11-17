Football Club de Marseille vous propose de suivre l’actualité des concurrents de l’OM (PSG, Monaco, Lyon, Nice, LOSC, Lens…). L’Olympique Lyonnais devra composer sans Tyler Morton pendant plusieurs mois. Le milieu anglais a été opéré de l’adducteur gauche et espère retrouver les terrains en février.

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L’Olympique Lyonnais traverse une période délicate sur le plan sportif, avec un effectif déjà touché par plusieurs absences. Après le départ de Paulo Fonseca↗ et l’arrivée de Carlos Vicens, le club rhodanien doit désormais gérer l’indisponibilité de Tyler Morton, diminué depuis plusieurs mois par des douleurs récurrentes liées à une pubalgie.

Tyler Morton opéré de l’adducteur gauche

Le milieu anglais n’a finalement pas pu poursuivre la saison dans ces conditions. D’après les informations de Foot Mercato, il a subi une intervention chirurgicale la semaine dernière afin de traiter ses douleurs à l’adducteur gauche. L’Olympique Lyonnais a confirmé la nouvelle↗ dans un communiqué médical. Le club a également précisé que le joueur allait entamer sa rééducation, avec un objectif de retour fixé au mois de février, sous réserve de l’évolution de sa convalescence.

« Tyler Morton a subi la semaine dernière une intervention chirurgicale visant à traiter des douleurs régulières à l’adducteur gauche. Le milieu de terrain va désormais entamer sa rééducation, avec l’objectif de retrouver les terrains dans le courant du mois de février. Le staff médical de l’Olympique Lyonnais restera pleinement mobilisé pour l’accompagner tout au long de sa convalescence. »

Un secteur du milieu déjà très sollicité

Cette absence s’ajoute à celles de Mohamed Ouedraogo, touché aux ligaments croisés, et de Pavel Sulc, victime d’un problème au ménisque. Loïs Openda, actuellement sur le retour, figure également parmi les joueurs indisponibles ou récemment éloignés du groupe lyonnais. Pour réorganiser son entrejeu, le staff de Carlos↗ Vicens dispose de plusieurs solutions internes. Nartey, Merah et Tessmann peuvent prétendre à davantage de responsabilités, tandis que Bidstrup présente un profil plus défensif pour compenser l’absence de Tyler Morton.