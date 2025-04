OM : “100 % d’accord” avec De Zerbi, Balerdi est clair !

L’OM a affronté Brest dimanche soir au stade Vélodrome, avec un retour notable sur le terrain : celui du capitaine Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin, de retour après une blessure qui l’a écarté des terrains pendant près d’un mois, a partagé ses impressions en zone mixte après la victoire 4-1. Une rencontre marquée par une réaction solide de l’équipe après avoir encaissé un but, un élément que Balerdi a rapidement abordé.

“Le match était bien. On était un peu déçus pour le but encaissé, mais après, ça s’est bien passé”, a déclaré le défenseur. Il a également souligné la réponse de l’équipe après le but, un point qu’il a apprécié : « J’ai apprécié notre réaction. Les 4 derniers matches sont des finales. On a fait ce qu’il fallait et on est contents ». Cette victoire contre Brest est importante dans la course aux places européennes, et Balerdi se montre satisfait de l’attitude de son équipe.

Concernant son retour sur le terrain après un mois d’absence, Balerdi a exprimé un sentiment partagé entre la peur et la réassurance. “On a des bons kinés, des bons docteurs, et on a beaucoup travaillé”, a-t-il expliqué. Bien qu’il avoue avoir eu un peu de doute à son retour, il a vite constaté qu’il n’avait pas de douleur : « J’avais un peu peur, pas la confiance à 100 %, mais je n’ai pas eu mal ».

La tactique du coach De Zerbi : un choix unanime

Un autre sujet important abordé par Balerdi a été le changement tactique opéré par l’entraîneur Roberto De Zerbi. L’OM est passé à une formation en 4-3-3, et le capitaine a confirmé que la décision était partagée au sein du groupe. « On était 100 % d’accord, je pensais la même chose que lui », a-t-il précisé, soulignant l’unité et la compréhension du groupe autour de cette nouvelle organisation. Selon lui, le coach a voulu mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles : « Il faut faire un peu plus attention, être plus attentifs ».

Objectif Lille

Le prochain défi pour l’OM sera la rencontre à Lille dimanche prochain, un adversaire direct pour les places en Europe. Le défenseur a rapidement abordé ce match crucial. “On va préparer ce match comme les autres. Si on gagne, ça peut tout changer”, a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de cette rencontre pour la suite de la saison.

Avec une mentalité de gagnant et un effectif de plus en plus complet, l’OM semble bien parti pour relever le défi de la fin de saison. Le travail continu des kinés et des docteurs, ainsi que les ajustements tactiques de De Zerbi, devraient permettre aux Marseillais de viser encore plus haut dans les semaines à venir.