OM : Beye sur le départ, Greenwood ciblé, une équipe décimée… journée sous haute tension à Marseille

L’actualité de l’Olympique de Marseille s’emballe à l’approche du sprint final en Ligue 1. Entre incertitudes sur l’avenir d’Habib Beye, critiques virulentes autour de Mason Greenwood et cascade de blessures avant le choc face à Nice, le club phocéen traverse une zone de turbulences majeures. À quelques semaines de la fin de saison, tous les voyants semblent s’agiter en même temps.

Habib Beye vers un départ : une tendance forte se confirme

C’est l’information qui fait le plus de bruit en interne : selon L’Équipe, Habib Beye ne devrait pas poursuivre l’aventure sur le banc marseillais la saison prochaine. Si aucune annonce officielle n’a encore été faite, la tendance serait désormais très claire en coulisses.

Arrivé dans un contexte délicat pour relancer une équipe en perte de repères, le technicien n’a jamais totalement réussi à installer une dynamique durable. Malgré quelques résultats positifs, l’irrégularité des performances et un environnement instable semblent avoir pesé lourd dans la réflexion de la direction.

Le discours même de Beye, de plus en plus tourné vers le présent, interpelle. L’entraîneur insiste sur la nécessité de « vivre l’instant », sans se projeter, laissant entendre qu’il pourrait lui-même ne plus faire partie du projet à court terme. Une posture qui alimente encore davantage les spéculations.

Dans un club en pleine restructuration, cette possible séparation s’inscrit dans une logique plus globale : celle d’un nouveau cycle à venir, tant sur le plan sportif qu’organisationnel.

Mason Greenwood au cœur d’une polémique relancée

Dans ce climat déjà tendu, un autre dossier brûlant refait surface : celui de Mason Greenwood. L’attaquant anglais, arrivé avec une forte exposition médiatique, est aujourd’hui vivement critiqué.

Sur RMC Sport, Daniel Riolo n’a pas mâché ses mots. Le journaliste remet en cause à la fois le contexte de son arrivée en France et son rendement actuel sous le maillot marseillais.

« Mason Greenwood est un mec à qui le football français a fait une fleur monumentale. […] Qu’est-ce qu’il fait depuis des semaines à part trahir le club ? Sa carrière était morte. Il est en rupture avec le directeur sportif et l’entraîneur. »

Des propos extrêmement forts qui relancent un débat jamais totalement refermé. Au-delà de l’aspect extra-sportif, c’est désormais son implication et son rôle dans le collectif qui interrogent. Présenté comme un élément clé de l’attaque, Greenwood peine à convaincre sur la durée.

Cette sortie médiatique met également en lumière la gestion globale du dossier par les dirigeants marseillais. Dans un contexte déjà fragile, elle ajoute une pression supplémentaire sur un vestiaire en manque de certitudes.

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OM – Nice : une équipe affaiblie au pire moment

Comme si cela ne suffisait pas, l’OM doit également composer avec une série d’absences inquiétantes à l’approche du match face à Nice. Un rendez-vous crucial dans la course à l’Europe, mais que les Marseillais aborderont avec un effectif diminué.

Premier coup dur : Igor Paixão est forfait après sa blessure au mollet contractée à Lorient. Son absence, estimée à environ deux semaines, prive l’équipe d’un atout offensif important.

Autre incertitude majeure, Amine Gouiri reste très incertain. Déjà fragilisé physiquement ces dernières semaines, l’attaquant pourrait manquer ce choc décisif, ce qui compliquerait encore les options offensives.

Dans ce contexte, Pierre-Emerick Aubameyang devrait être fortement sollicité. Mais à bientôt 37 ans, l’international gabonais enchaîne les matchs dans une période où son efficacité est en baisse.

Derrière, la situation n’est guère plus rassurante. Nayef Aguerd est toujours en phase de reprise, tandis que Geoffrey Kondogbia et CJ Egan-Riley devraient également manquer à l’appel. Quinten Timber et Tochukwu Nnadi restent eux incertains.

Au total, jusqu’à sept absents ou incertains pourraient peser sur la préparation du match. Une situation critique pour un club déjà en difficulté dans le jeu.

Un climat sous pression avant le sprint final

Face à cette accumulation de tensions, Habib Beye a tenté d’adapter son management. Après un discours très dur suite à la défaite à Lorient, l’entraîneur a cette fois opté pour une approche plus apaisée, cherchant à remobiliser son groupe.

Mais la réalité reste la même : l’OM joue gros dans les prochaines semaines. Entre objectif européen, incertitudes internes et critiques publiques, le club avance sur une ligne de crête.

Cette journée d’actualité résume à elle seule la situation marseillaise : instable, imprévisible et sous pression constante. À l’approche du choc face à Nice, une seule question demeure : l’OM est-il encore capable de renverser la tendance ?