Après sa belle série de victoires, l’Olympique de Marseille voit plusieurs de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales. De Pierre-Émile Højbjerg à Amine Gouiri, en passant par Nayef Aguerd et Tochukwu Nnadi, les cadres de Bruno Genesio seront particulièrement sollicités jusqu’au 17 novembre. Les jeunes du centre de formation seront également nombreux à représenter leur pays. Voici le programme des internationaux marseillais.

La trêve internationale arrive alors que l’OM reste sur cinq victoires consécutives en Ligue 1 et occupe désormais la quatrième place du championnat. Une dynamique que Bruno Genesio espère retrouver intacte à la reprise.

Plusieurs titulaires marseillais vont toutefois disputer des rencontres importantes, entre Ligue des nations et qualifications à la CAN 2027. Le staff olympien suivra notamment leur temps de jeu et leur état physique.

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Højbjerg, Gouiri, Aguerd… Les cadres de l’OM mobilisés

Pierre-Émile Højbjerg retrouve le Danemark pour deux rencontres de Ligue des nations. Après sa blessure lors du précédent rassemblement international↗, le milieu de terrain devra gérer un nouveau calendrier chargé.

Amine Gouiri et Himad Abdelli ont été convoqués avec l’Algérie pour affronter deux fois le Togo. Deux joueurs importants dans le redressement marseillais, dont la sélection avait été confirmée en fin de semaine dernière↗.

Le Maroc de Nayef Aguerd disputera également une double confrontation contre le Niger. Geoffrey Kondogbia retrouvera de son côté la République centrafricaine face au Bénin.

Enfin, Tochukwu Nnadi va découvrir la sélection A du Nigeria. Une première convocation pour le milieu marseillais, dont la montée en puissance a été récompensée par Éric Chelle↗.

Le programme des internationaux de l’équipe première

Joueur Sélection Rencontres Pierre-Émile Højbjerg Danemark 14/11 : Portugal – Danemark ; 17/11 : Danemark – Norvège Amine Gouiri Algérie 14/11 : Algérie – Togo ; 17/11 : Togo – Algérie Himad Abdelli Algérie 14/11 : Algérie – Togo ; 17/11 : Togo – Algérie Nayef Aguerd Maroc 13/11 : Maroc – Niger ; 17/11 : Niger – Maroc Geoffrey Kondogbia Centrafrique 12/11 : Bénin – Centrafrique ; 16/11 : Centrafrique – Bénin Tochukwu Nnadi Nigeria 13/11 : Nigeria – Tanzanie ; 17/11 : Tanzanie – Nigeria

Les cinq sélections africaines concernées disputeront les éliminatoires de la CAN 2027. Le Danemark jouera, lui, les deux dernières rencontres de sa phase de groupes en Ligue des nations.

Dix jeunes Olympiens également concernés

La trêve ne concerne pas uniquement les joueurs de l’équipe première. Plusieurs éléments du centre de formation marseillais ont également été appelés.

Avec les U23 algériens, Keyliann Bezahaf et Hilan Hamzaoui disputeront une double confrontation face à l’Eswatini, dans le cadre des qualifications à la CAN U23 2027.

Deux autres jeunes, Milan Leccese et Antoine Valero, rejoignent les U19 français pour les qualifications à l’Euro 2027.

Enfin, quatre Marseillais ont été retenus chez les U17 : Enzo Makumba, Samy Bedja, Eliott Leprieur et Elies Diallo.

Le programme des jeunes de l’OM

Joueurs Sélection Calendrier Bezahaf, Hamzaoui Algérie U23 11/11 : Eswatini – Algérie ; 16/11 : Algérie – Eswatini Leccese, Valero France U19 11/11 : France – Norvège ; 14/11 : France – Irlande ; 17/11 : Grèce – France Makumba, Bedja, Leprieur, Diallo France U17 11/11 : France – Arménie ; 14/11 : France – Luxembourg ; 17/11 : Italie – France

Pour les jeunes Marseillais, ces rendez-vous représentent une occasion supplémentaire d’acquérir de l’expérience au niveau international.

Pour Bruno Genesio, l’enjeu sera surtout de récupérer l’ensemble de ses joueurs dans de bonnes conditions. Avec plusieurs cadres engagés jusqu’au mardi 17 novembre, la préparation de la reprise devra tenir compte des retours échelonnés et de la fatigue accumulée en sélection.