Deux joueurs de l’Olympique de Marseille participeront au prochain rassemblement de l’Algérie. Amine Gouiri, buteur décisif jeudi soir face au Bayer Leverkusen (0-1), et Himad Abdelli figurent dans la liste des 26 joueurs retenus par Brahim Hemdani. Les Fennecs affronteront deux fois le Togo, les 14 et 17 novembre, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027.

Au lendemain de la première victoire européenne de l’OM cette saison, Amine Gouiri a reçu une nouvelle confirmation de la confiance du sélectionneur algérien. Auteur du but victorieux face au Bayer Leverkusen, l’attaquant marseillais retrouvera les Fennecs lors de la prochaine trêve internationale.

Il sera accompagné de Himad Abdelli, également retenu par Brahim Hemdani dans la liste dévoilée jeudi. Les deux Olympiens figuraient déjà dans la précédente sélection algérienne en septembre↗.

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Gouiri récompensé, Abdelli confirme son retour en forme

Cette convocation intervient dans une période positive pour les deux joueurs marseillais.

Gouiri s’est notamment illustré jeudi soir en inscrivant le seul but de la rencontre à Leverkusen, permettant à l’OM de décrocher un succès précieux en Ligue Europa.

De son côté, Abdelli s’est progressivement imposé dans les choix de Bruno Genesio après un début de saison compliqué. Le milieu offensif a retrouvé de la confiance et du temps de jeu, comme nous le détaillions récemment dans notre article sur son changement de statut à Marseille↗.

Son entraîneur avait également souligné ses progrès dans le travail sans ballon↗, tout en lui demandant davantage de régularité.

Deux rendez-vous contre le Togo

L’Algérie recevra le Togo le samedi 14 novembre à Tizi Ouzou, avant de se déplacer à Lomé le mardi 17 novembre. Deux rencontres comptant pour les qualifications à la Coupe d’Afrique des nations 2027.

Outre les deux Marseillais, Brahim Hemdani pourra notamment compter sur Ramy Bensebaïni, Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Farès Chaïbi et Mohamed Amoura.

En revanche, Rayan Aït-Nouri et Ilan Kebbal ne figurent pas dans ce groupe de 26 joueurs.

Pour Bruno Genesio, ces convocations signifient que deux éléments importants de son secteur offensif seront mobilisés pendant la trêve. Le staff marseillais suivra particulièrement leur temps de jeu avant leur retour à l’OM.

La liste complète

Gardiens : Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastil (Lausanne-Sport), Abdelatif Ramdane (MC Alger).

Défenseurs : Achref Abada (USM Alger), Mohamed Azzi (CSKA Moscou), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Rafik Belghali (Torino), Ramy Bensebaïni (Borussia Dortmund), Jaouen Hadjam (Brighton), Sohaib Naïr (AS Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Milieux : Himad Abdelli (OM), Nabil Bentaleb (LOSC), Hicham Boudaoui (OGC Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Francfort), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alavés), Yacine Titraoui (RC Lens).

Attaquants : Mohamed Amine Amoura (OGC Nice), Monsef Bakrar (Al-Ahly), Bachir Belloumi (Hull City), Adil Boulbina (Al-Diriyah), Amin Chiakha (Rosenborg), Fares Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (OM), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).