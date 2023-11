OM : 2 Marseillais (dont un étonnant) dans un top 5 de la Ligue 1 !

Prime Vidéo a publié un classement des joueurs de Ligue 1 les plus rapides ! Deux Marseillais sont présents dans le top 5 flashé durant les 12 premières journées.

Ce mercredi, le compte Twitter de la chaîne Prime Vidéo Sport a publié un classement des joueurs les plus rapides de Ligue 1. Deux Marseillais y figurent avec Jonathan Clauss, flashé à 36,11km/h à quelques unités du premier qui est Taamari, l’attaquant du MHSC. Le second marseillais est Pierre Emerick Aubameyang, flashé à 35,97km/h… Etonnant vu les prestations du Gabonais et du manque de profondeur dans son jeu.

A LIRE AUSSI : Mercato : Le Napoli fonce sur un attaquant de l’OM !

Sur Prime, Benoit Cheyrou revient sur les sifflets adressés par les supporters marseillais à l’encontre d’Aubameyang face au LOSC, il tente d’expliquer ses débuts difficiles. « Aubameyang était à son avantage en Coupe d’Europe, il y avait aussi plus d’espaces pour lui par rapport à son jeu. On l’a vu sur un action ou il manque encore de puissance au contact. Il est attendu, connu en Ligue 1 pour cette prise de profondeur. Il ne manque pas grand chose à un attaquant pour retrouver la réussite, il a été meilleur buteur en Allemagne, en Angleterre. Ce n’est pas rien. Il y a une exigence et une attente très important au Vélodrome. »

« Le public est dans le vrai lorsqu’il siffle Lopez et Aubameyang. L’attaquant gabonais est sous-performant »

🗣🎙 »il n y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe et le public ne s’y trompe pas. Il y a un vrai souci Aubameyang, c’est affligeant ». 🔵⚪ L’avis de Stéphane Guy sur les performances d’Aubameyang et les sifflets du Vélodrome, légitimes selon lui. pic.twitter.com/a8iWZtsKBb — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2023

« Il n’y a pas de plaisir à voir jouer cette équipe, a déploré le consultant. Le public ne s’y trompe pas. Les supporters de l’OM, parfois à juste titre, provoquent beaucoup de débats en ce moment mais ils ont cette capacité à vivre le football avec pertinence et bien juger ce qu’ils voient. Lorsque le public siffle Pau Lopez et Pierre-Emerick Aubameyang, il est dans le vrai. Il y a un soucis Aubameyang. Au-delà de l’impact statistique, le nombre d’actions offensives avortées par son absence d’appel, de mouvement, ses fautes techniques, c’est affligeant. Il faut toujours mettre en rapport le salaire et la performance. On ne peut pas dire que ce joueur a besoin de s’adapter, il connaît la Ligue 1 par cœur. Il a un énorme vécu. Le problème n’est pas là. Il est tout simplement sous-performant, a ajouté Stéphane Guy.