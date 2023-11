Mercato : Le Napoli fonce sur un attaquant de l’OM !

Performant puis transparent, Amine Harit réalise un début de saison à l’image de l’Olympique de Marseille : inconstant. Cela n’a pas empêché le Napoli de s’intéresser à lui pour le mercato d’hiver !

De retour d’une grave blessure, Amine Harit a surpris par son niveau en début de saison. Face au Havre notamment ou quelques entrées avec des actions bien senties, l’international marocain a marqué les esprits. Cependant, quand il a fallu hausser le niveau de jeu et prendre ses responsabilités offensivement, il a disparu ces dernières semaines.

Malgré ces récentes performances en baisse, cela n’a pas empêché le milieu offensif d’être sous le regard d’autres clubs. En Italie, le média Il Mattino annonce qu’il fait partie des pistes du Napoli pour le mercato d’hiver. Pablo Longoria ne devrait pas se laisser faire puisque les Marseillais ont besoin d’Harit offensivement pour le reste de la saison. A voir combien les Napolitains sont prêts à mettre sur la table.

🚨 Le Napoli serait intéressé par Amine Harit, en vue du prochain mercato hivernal !

Il y a peut-être à revoir la composition d’équipe

Dans l’émission Débat Foot Marseille, le journaliste Nordine Ali Said évoque notamment le niveau de l’attaquant de l’OM, Amine Harit qui est passé une nouvelle fois à côté de son match contre Lens dimanche soir. « Harit, le problème, c’est qu’il revient d’une grosse blessure au genou et que peut être il est sur-responsabilisé. Dans une équipe normale quand tu reviens d’une blessure des ligaments croisés, tu es peut être moins utilisé que les autres dans une rotation, or à l’OM tu n’as pas le choix c’est le seul joueur dans la création qui peut te faire une différence. Et du coup, il y a peut-être à revoir la composition d’équipe au niveau du schéma de jeu. L’année dernière l’entraîneur a peut être vu qu’il n’avait pas suffisamment de joueurs capables de faire des différences offensivement et du coup il a composé différemment avec deux pistons apportent de la folie offensivement dans un 3-4-3 » a ainsi expliqué le journaliste de LCI sur notre plateau.