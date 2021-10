OM : 3 retours et au moins une incertitude pour Sampaoli face à Clermont…

Avant le déplacement à Clermont dimanche, Jorge Sampaoli était en conférence de presse au centre RLD. Le coach argentin n’a pas donné de précision sur l’était de son groupe, mais il va pouvoir compter sur Lirola et Harit non qualifiés face à Nice et Balerdi qui était suspendu. Par contre, Valentin Rongier , qui était absent de l’entrainement ce matin, est incertain…

Indisponibles face à Nice, Lirola, Harit et Balerdi seront de retour. Par contre une incertitude existe concernant Valentin Rongier qui était absent de l’entrainement ce vendredi matin. De plus le coach avait déjà expliqué qu’Under et Luan Peres étaient très fatigués, d’où leur absence dans le onze de départ face à Nice. Saliba et Guendouzi ont enchainé énormément de rencontre. Le coach Jorge Sampaoli a laissé entendre qu’il pourrait proposer une équipe remanié en prévision de la reception de la Lazio la semaine prochaine.

On a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine — Sampaoli

« On surveille avec attention chaque joueur. On a en ce moment un calendrier chargé avec des matchs à forte intensité, ça peut avoir une influence sur la prestation des joueurs, il faut en prendre en compte avant le match du week-end, ça comme le fait qu’on a un match décisif contre la Lazio la semaine prochaine. En considérant tout ça, on va essayer de trouver les meilleures options pour le match de dimanche. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (29/10/2021)