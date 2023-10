OM : 4 absents et un retour face au HAC ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM a concédé un match nul 2-2 face à Brighton. Les olympiens vont devoir retrouver le chemin de la victoire face au Havre ce dimanche avant une nouvelle trêve internationale. Gennaro Gattuso sera privé de plusieurs éléments pour cette rencontre…

Jordan Veretout, sorti sur blessure jeudi soir lors d’OM – Brighton ne devrait pas être opérationnel. Gattuso l’a expliqué en conférence de presse d’après match : « Jordan (Veretout) jouait à ce moment (de sa blessure) un grand match. J’espère que c’est rien de grave. Mais ce qui est presque sûr c’est qu’il sera absent contre Le Havre. »

En plus de Veretout (blessé) et Pape Gueye (toujours suspendu), le coach italien devra aussi se passer des services de Renan Lodi lui aussi suspendu pour ce match suite à une accumulation de carton jaune. De plus, Samuel Gigot, déjà forfait jeudi, sera encore absent dimanche face au HAC. Comme l’explique la Provence, le défenseur est diminué « à cause d’une côte fêlée » suite à un choc lors de l’entraînement. Il sera de nouveau opérationnel après la trêve internationale.

Par contre, selon l’Equipe, Geoffrey Kondogbia devrait reprendre l’entrainement ce vendredi. Même s’il ne sera pas à 100% suite à sa blessure aux adducteurs, il devrait faire partie du groupe retenu pour le match de dimanche face au HAC.