OM : Lodi a laissé son football au Brésil ?

L’OM s’est fait manger et s’est lourdement incliné face au PSG en clôture de la 6e journée de Ligue 1. Une lourde défaite 4-0 qui clôture une semaine très compliqué aussi bien sur qu’en dehors du terrain. Voici la note et l’appréciation de Renan Lodi lors de ce match.

Après un match non abouti mais plus positif dans l’attitude jeudi face à une faible Ajax, les marseillais devaient confirmer cette envie face au PSG dimanche. C’est une équipe apathique sans caractère qui s’est présentée au Parc encaissant une lourde défaite et des buts très rapidement. Incapable de réagir mis à part sur une tête de Vitinha sur le haut de la transversale de Donnarumma, les hommes de Pancho Abardonado n’ont fait que subir le rythme des parisiens qui se sont baladés. Vu le calendrier à venir, les joueurs vont devoir rapidement montrer un autre visage…

La note de Renan Lodi : 2/10

Son appréciation

Lodi a laissé son football au Brésil ?

Performant avant de partir en sélection, le latéral brésilien semble dépassé depuis son retour. Il avait déjà été en moins en vu face au TFC, il était médiocre face à l’Ajax et il a coulé face au PSG. Il n’a fait que reculer et a laissé jouer ses adversaires. Il n’a pas existé offensivement. Il va devoir retrouver de l’agressivité et être moins passif.

