OM : 4 options pour le poste de latéral droit !

Avec le départ de Jonathan Clauss lors du mercato estival, l’OM a perdu son titulaire au poste de latéral droit. Si plusieurs options ont été exploré, comme Assignon ou Sildillia, aucun recrutement n’a été effectué à ce poste. Roberto De Zerbi ne dispose pas d’une solution idéale, mais de quatre options…

Murillo, ancienne doublure devenu titulaire

C’est la solution première, Amir Murillo doublure de qualité depuis son arrivée est devenu le titulaire du poste. Cependant, il n’a pas été rassurant lors des premiers matches et en plus il se retrouve aussi côté gauche suite à la blessure de Quentin Merlin. L’Equipe précise dans un article ce vendredi que Murillo « a parfois eu droit à un débrief sans concession de De Zerbi, comme après le nul contre Reims, et il lui faudra gagner en constance. »

Lirola, l’invité surprise

Après plusieurs prêts, Lirola était annoncé partant cet été. Finalement, le latéral espagnol, qui a connu De Zerbi à Sassuolo, est resté. Il lui reste deux ans de contrat et a déjà obtenu du temps de jeu mais n’a pas été convaincant. Reste à savoir si l’OM ne va pas tenter de l’exfiltrer lors du mercato d’hiver.

Rongier, le polyvalent

De retour après une longue blessure, il a vu Kondogbia s’installé au milieu aux côtés d’Hojbjerg. L’arrivée de Rabiot ne va pas arranger son cas, il pourrait donc être utiliser dans cette position de faux latéral droit comme à l’époque de Sampaoli. Cependant, son match face à Nice a été compliqué, De Zerbi ne lui demande pas de se repositionner au milieu quand l’équipe a le ballon…

Meité, l’oublié ?

Aligné à plusieurs reprises à ce poste lors des matches de préparation, Bamo Meité a depuis disparu. Le défenseur central a été annoncé partant, il est finalement resté mais ne semble pas avoir gagné la confiance de De Zerbi. Son profil semble pourtant adapté à ce rôle de latéral défensif qui devient un troisième central quand l’équipe a le ballon.

Face à Lyon dimanche, Murillo devrait jouer à gauche, Garcia semblant trop limité défensivement pour le poste. Rongier pourrait donc une nouvelle fois dépanner comme latéral droit…