OM : Taiwo répond à Rabiot !

Dans l’émission « Virage Marseille » sur BFM Marseille Provence, l’ancien défenseur de l’OM,Taye Taiwo, a réagi aux propos d’Adrien Rabiot lequel a déclaré qu’il regardait les matchs de Marseille plus jeune.

« J’aimais bien regarder l’OM, quand j’avais 10-12 ans. Quand il y avait Mamadou Niang, Maoulida, Oruma, Taiwo… Mais j’aimais bien regarder d’autres équipes aussi. Je sais que vous allez faire un focus sur ça! », a déclaré Adrien Rabiot lors de sa conférence de presse de présentation cette semaine.

« Rabiot est un grand joueur, on a besoin de lui »

Interrogé sur la chaine locale BFM Marseille, l’ancien défenseur du club marseillais Taye Taiwo a réagi aux propos du milieu de terrain international français formé au PSG : « Dans la nuit, j’ai vu que Rabiot arrivait chez nous! Je me suis dit, il s’est trompé ou quoi? J’ai rien compris! J’espère que ça va bien se passer pour lui à Marseille. C’est un grand joueur avec un super talent. On a besoin de lui pour qu’il fasse la différence. On attend beaucoup de toi mon petit », a ainsi lancé Taiwo

